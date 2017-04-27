ЦПШ стала дистрибьютором фильмов Lionsgate и Summit Entertainment в РФ и СНГ

«Централ Партнершип» и киностудия Lionsgate подписали эксклюзивное соглашение о дистрибьюции фильмов Lionsgate и Summit Entertainment на территории России и стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба кинопрокатной компании.

Согласно подписанному договору, в пакет фильмов войдут такие проекты студий, как РОБИН ГУД: НАЧАЛО – современная интерпретация классической легенды с Джейми Фоксом и Тэроном Эджертоном в главных ролях, боевик ГРАНИТНАЯ ГОРА, в котором снялись Джош Бролин, Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер, Джефф Бриджес и Тейлор Китч, American Assasin с участием Майкла Китона и Дилана О'Брайена, фантастический триллер Kin с Зои Кравиц и Джеймсом Франко и фантастический экшн Chaos Walking, основанный на трилогии-бестселлере с Дейзи Ридли и Томом Холландом в главных ролях.

«Соглашение с Lionsgate является важной вехой в стратегии «Газпром-медиа» по предоставлению российским зрителям качественного контента на всех платформах. Я рад, что мировой лидер в киноиндустрии доверяет опыту и экспертизе российского дистрибьютора. Сотрудничество с Lionsgate расширит пакет дистрибьюции «Централ Партнершип», а также укрепит позиции на рынке кинопроката», – прокомментировал генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

Напомним, с 2012 года «Централ Партнершип» занималась эксклюзивной дистрибьюцией картин студии Summit Entertainment в России и странах СНГ. За это время ЦПШ выпустила в прокат две части ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА, франшизу ДИВЕРГЕНТ, боевик ДЖОН УИК 2 и обладателя шести «Оскаров», мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД.

27.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Пресс-служба