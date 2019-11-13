Открыта регистрация на выставку-форум CSTB. Telecom & Media 2020

Открыта онлайн-регистрация на крупнейшую отраслевую выставку-форум CSTB. Telecom & Media’2020, которая пройдет с 28 по 30 января в Москве. Посещение выставки – бесплатное, а вот за посещение деловой программы нужно будет заплатить. Регистрация доступна на сайте www.cstb.ru.

На CSTB. Telecom & Media’2020 запланировано более 20 пленарных и специальных сессий по актуальным вопросам рынка, свыше 250 топовых спикеров, 3000 слушателей деловой программы, более 270 мировых брендов и 26000 посетителей экспозиции. Сегодня CSTB. Telecom & Media’2020 – это ключевое событие индустрии телеком и медиа, единственная практико-ориентированная площадка, где можно услышать точки зрения представителей рынка и государства, узнать, как трансформировать бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации ведущих экспертов отрасли.

В 2020 году CSTB. Telecom & Media впервые пройдет при генеральной поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза». В статусе генерального партнера мероприятия Союз «МКС» окажет информационную поддержку, а также примет участие в формировании актуальной деловой программы CSTB. Telecom & Media’2020.

Программа выставки включит в себя два глобальных тематических потока, ориентированных на потребности специалистов разного профиля (форум Content Summit Russia и форум «Технологии и сервисы»), внутри которых предусмотрен ряд специализированных теоретических и практических мероприятий (обзорных сессий, дискуссионных панелей и практикумов). В рамках мероприятий выступят руководители крупнейших медиахолдингов и телекомпаний, операторов мультисервисных сетей, профильных министерств и ведомств. Откроет программу пленарный Круглый стол «Глобальная экосистема теле- и видеосмотрения». Здесь проведут анализ, спрогнозируют тенденции и установят их влияние на дальнейшее будущее индустрии.

Форум Content Summit Russia будет идти три дня и включит в себя 8 отдельных мероприятий. На нем эксперты обсудят потребление ТВ и видеоконтента в 2019 году, представят кейсы по его продвижению в различных средах, затронут острые вопросы российского рынка ОТТ и видеосервисов, рекламного рынка платного ТВ и видео, а также производство и дистрибьюцию российского киноконтента. Отдельное внимание будет уделено авторским правам и борьбе с пиратством, а также закупке и адаптации зарубежного контента.

Форум «Технологии и сервисы» предложит слушателям 5 мероприятий, на которых будут проанализированы форматы высокой четкости, тренды спутникового вещания и технология 5G. Не останется без внимания развитие и трансформация бизнеса региональных операторов.

Экспозиционная часть выставки разделена на два раздела: «Технологии и сервисы» и «Производство и продвижение контента». В этом году также запланированы две новые объединенные экспозиции: OTT.Market, где свою продукцию представят компании, предлагающие услуги и решения для внедрения OTT сервисов, и Content.Market для производителей и дистрибьюторов контента. Среди партнеров и экспонентов выставки-форума в 2020-м году заявлены такие компании, как Ростелеком, Триколор, Huawei, Яндекс, Первый канал. Всемирная сеть, Ред Медиа, Телекомпания НТВ, Медиа-Телеком, Первый ТВЧ, Газпром космические системы, ФГУП Космическая Связь, Eutelsat, SES и многие другие.

В рамках выставки вновь подведут итоги национальной премии в области цифрового ТВ «Большая цифра 2020». Прием заявок на участие в премии продолжается до 22 ноября. Подробнее о номинациях на bigdigit.ru.

Выставка и форум CSTB. Telecom & Media ‘2020 проводятся при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ТПП РФ, МТПП, при генеральной поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза». Титульный партнер мероприятия − «Ростелеком». Стратегический партнер − «Триколор».

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13.11.2019 Автор: Артур Чачелов