«Медиа-Коммуникационный Союз» стал генеральным партнером форума CSTB Telecom & Media

«Медиа-Коммуникационный Союз» и выставочная компания «МИДЭКСПО» заключили соглашение о партнерстве в рамках крупнейшей отраслевой выставки-форума CSTB Telecom & Media. В статусе генерального партнера мероприятия Союз «МКС» окажет информационную поддержку, а также примет участие в формировании актуальной деловой программы CSTB Telecom & Media 2020.

Союз «МКС» является единственной отраслевой ассоциацией, представляющей интересы крупнейших игроков рынка создания и распространения контента. На данный момент в состав Союза входят 13 ведущих компаний, среди которых: «Национальная Медиа Группа», «МТС», «СТС Медиа», «ВымпелКом», «ТрансТелеКом», «ЭР-Телеком Холдинг», «Цифровое телевидение», «Газпром-медиа Холдинг», «МегаФон», «Ростелеком», «Национальная спутниковая компания» (бренд «Триколор»), ФГУП «РТРС» и ИВИ.РУ. На протяжении 5 лет МКС представляет собой авторитетную дискуссионную площадку, где при участии бизнеса и регулятора обсуждаются все значимые вопросы медиа-коммуникационной отрасли в целях формирования максимально благоприятных условий для эффективного развития индустрии.

Выставка-форум CSTB Telecom & Media – это универсальная платформа для коммуникаций между профессионалами телеком- и медиарынка, а также смежных отраслей, регулятором и профильными ассоциациями. Ежегодно CSTB Telecom & Media собирает более 25 тысяч человек и свыше 300 российских и зарубежных брендов в рамках выставки.

«С 2014 года «Медиа-Коммуникационный Союз» в роли модератора отраслевого диалога участвует в проработке ключевых отраслевых инициатив. Параллельно часть вопросов стали предметом публичного обсуждения, поэтому мы приняли предложение поддержать крупнейшую отраслевую выставку-форум CSTB Telecom & Media. Мы сделаем все, чтобы в деловой программе форума произошли качественные изменения: как с точки зрения, форматов и тем, так и с точки зрения состава спикеров», – отметил президент Союза «МКС» Михаил Демин.

«Совместно с «Медиа-Коммуникационным Союзом» в 2020 году мы постараемся сформировать действительно актуальную деловую программу, –говорит генеральный директор компании «МИДЭКСПО» Ирина Недумова. – Темой пленарного круглого стола мы заявляем «Глобальную экосистему теле и видеосмотрения». Мы уверены, что вместе с МКС мы сможем стать для отрасли максимально эффективной деловой коммуникационной площадкой».

Выставка-форум CSTB Telecom & Media 2020 пройдет с 28 по ‪30 января 2020 года‬ в МВЦ «Крокус Экспо». Деловая программа будет состоять из пленарного круглого стола и двух тематических потоков: форума Content Summit Russia и форума «Технологии и сервисы».‬‬‬

06.11.2019 Автор: Дмитрий Некрасов