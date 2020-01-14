Стали известны имена спикеров Content Summit Russia

С 28 по 30 января в Москве пройдет международная выставка-форум CSTB. Telecom&Media’2020 для специалистов платного телевидения, телекома и медиаиндустрии. В этом году в качестве генерального партнера выставки-форума выступит «Медиа-Коммуникационный Союз», который окажет поддержку в формировании актуальной деловой программы. Сетка мероприятий будет состоять из форума «Технологии и сервисы», форума Content Summit Russia и круглого стола «Глобальная экосистема видеосмотрения».

28 января, в первый день Форума Content Summit Russia, состоится сессия «ТВ и видеоконтент». Она будет разделена на три части, в каждой из которых отметят изменения, произошедшие с теле- и видеоконтентом за последнее время. Модератором сессии выступит редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая. Мероприятие откроется презентацией проведенных исследований от компании Mediascope. В ней представят подробный анализ потребления ТВ- и видеоконтента в 2019 году. Далее обсуждения перейдут в формат дискуссионной панели «Традиционное телевидение и конкурентная среда».

Здесь пройдут дебаты на тему изменения привычек потребления контента платного ТВ и видео, противостояния линейного ТВ-смотрения и онлайн-среды, создания своей экосистемы ТВ-каналом и ее использования в качестве бизнес-модели, производства телеканалом оригинального контента и способов его монетизации, эффективного привлечения внимания в эпоху переизбытка предложения, актуального состояния рынка тематических каналов. К участию в дискуссионной панели приглашаются Александр Косарим (Ростелеком/Медиа-Телеком), Елена Афанасьева (Первый канал), Дмитрий Борисов (Первый канал. Всемирная сеть), Алексей Земский (Телекомпания НТВ), Арсен Хомутов («Триколор»), Екатерина Переверзева (Media Broadcasting Group), Андрей Громковский (UFC Russia). Завершит сессию презентация Антона Сметанкина («Паровоз») «Производство анимационного контента для различных сред».

29 января на Форумe Content Summit Russia внимание участников будет распределено между рекламным, производственным и дистрибуционным аспектами ТВ-контента. Во второй день мероприятие начнется с сессии «Маркетинговые кейсы по продвижению контента». Модераторы Яна Бельская («Кабельщик») и Регина Юркина («Медиабренд») рассмотрят наиболее яркие примеры эффективного промоушена в формате презентаций. К участию приглашаются Гульнара Умряева (Fox Networks Group, Россия, СНГ, Украина, Балтика), Илья Зарембо (МТС), Алена Аксеновских («Интерсвязь»), Мария Черкасская («Первый ТВЧ»), Вера Трещалова («Триколор»).

Следующая обширная сессия «Российский рынок OTT и видеосервисов» объединит три тематических мероприятия. В сессию войдет аналитический блок с Александром Кардашом (PricewaterhouseCoopers), где проведут сравнение российского и зарубежного рынков OTT и видеосервисов, презентация «Рынок OTT-сервисов в США – опыт и стратегия развития» от специального гостя Роберта Голда (CuriosityStream, SVP International Distr., USA) и дискуссионная панель «Эффективная модель монетизации OTT и видеосервисов».

Дискуссионную панель будут модерировать Ксения Болецкая («Ведомости») и Александр Кардаш (PricewaterhouseCoopers). На ней ответят на ключевые вопросы индустрии, среди которых: какой модели организации бизнеса отдать предпочтение операторам – собственным видеосервисам и онлайн-платформам или самостоятельным OTT/VOD сервисам и онлайн-кинотеатрам; как формировать ценовую политику онлайн-сервиса, каким образом организовать вещание платных каналов на своих OTT-платформах и монетизировать их; почему OTT-платформы выходят на рынок производства контента и каково будущее OTT-продакшна; чем контент для OTT отличается от линейного ТВ-контента; каковы преимущества и недостатки закупки контента у сторонних продакшн-студий; станут ли спортивные трансляции и стриминг драйвером развития OTT сегмента, каковы перспективы форматов Non-Scripted и «UGC контент».

К участию в дискуссии приглашаются Виктор Романчук (Ростелеком/Платформа WINK), Денис Маймистов («Триколор»), Игорь Мишин (МТС), Денис Горшков (more.tv), Софья Квашилава (OKKO Entertainment, Rambler Group), Иван Гринин (ivi), Андрей Громковский (UFC Russia), представители Google, YouTube.

При поддержке АПКиТ пройдет сессия форума «Российский киноконтент – производство и дистрибуция». Модератор: Сусанна Альперина («Российская газета»). В числе вопросов для обсуждения: какие изменения в процессе производства аудиовизуального контента произошли за последние пару лет, в чем отличия контента для разного формата потребления, как производить видеопродукт, востребованный в России и за рубежом, как сэкономить и увеличить прибыли при создании кинопроекта, как правильно организовать продвижение и дистрибуцию своего проекта, как не ошибиться при выборе партнера по дистрибуции, каковы плюсы и минусы кинопродукции, что важно знать о потреблении киноконтента в онлайн-среде. К участию приглашаются Рафаэл Минасбекян (ГПМ КИТ), Софья Квашилава (OKKO Entertainment, Rambler Group), Александр Котт (режиссер, сценарист, продюсер), Александр Акопов (продюсер кино и телевидения), Дмитрий Табарчук (Art Pictures Vision).

При поддержке АПКиТ состоится еще одна сессия, которая пройдет также под модераторством Сусанны Альпериной («Российская газета»), – «Закупка и адаптация зарубежного контента». Участники мероприятия обсудят, какой контент следует приобретать и в каком виде, чем отличается закупка формата от приобретения лицензии, особенности адаптации для российского рынка с учетом менталитета жителей нашей страны, какие российские проекты адаптируют за рубежом, существующие проблемы в отрасли производства адаптаций телесериалов и телешоу, как бороться с плагиатом, факторы, необходимые для создания успешной адаптации зарубежного контента, когда проект начнет жить «собственной жизнью» в другой стране. Среди потенциальных спикеров: Тимур Вайнштейн (Телекомпания НТВ), Влад Ряшин (Star Media), Владимир Утин (Sony Pictures Television Russia), Юлия Иванова («Марс Медиа Энтертейнмент»), Иван Самохвалов («Среда»). Отдельно с презентациями выступят Михаил Волошин (True Dubbing), Валерий Довбня («КИРИЛЛИЦА»).

Впервые в рамках Content Summit Russia пройдет мастер-класс «Школа Первого канала». Ведущая мастер-класса Наталья Нелупенко расскажет о поколенческих особенностях аудитории, о том, как работать в эфире для разных поколений и аудиторий, а также о поколении Z и его опыте телесмотрения.

Завершится третий день форума дискуссионной панелью «Авторские права и борьба с пиратством» при поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза». Модератор Павел Катков («Катков и партнеры») вместе с посетителями рассмотрит значение антипиратского меморандума в борьбе с пиратством, практику применения антипиратского меморандума и ее результаты, механизмы работы поисковых систем, их статус и ответственность с точки зрения антипиратского законодательства, дальнейшие направления совершенствования антипиратского законодательства.

Content Summit Russia пройдет в Москве уже в третий раз. Кроме участия в серьезной деловой программе, посетители смогут презентовать свой контент и услуги потенциальным партнерам и покупателям, познакомиться с профессиональным сообществом и актуальными проблемами, которые его волнуют, перенять опыт коллег и многое другое. Чтобы попасть на Content Summit Russia, необходимо приобрести билет на деловую программу CSTB. Telecom&Media, в которую также включен форум «Технологии и сервисы» и круглый стол «Глобальная экосистема видеосмотрения».

CSTB. Telecom & Media’2020 – это ключевое событие индустрии телеком и медиа, единственная практико-ориентированная площадка, где можно услышать точки зрения представителей рынка и государства, узнать, как трансформировать бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации ведущих экспертов отрасли.

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14.01.2020 Автор: БК