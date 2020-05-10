Канны подтвердили, что кинофестиваль в его традиционном виде не состоится

Французские власти продлили режим чрезвычайного положения в области здравоохранения в стране до 24 июля. Это решение делает невозможным физическое проведение Каннского кинофестиваля летом, а осенью его проводить уже точно не будут. При этом, от идеи сделать смотр в виртуальном формате, отказались уже давно. Несмотря на все эти обстоятельства, организаторы нашли способ представить отобранные в конкурсы фильмы зрителям. Киносмотр анонсировал сотрудничество с несколькими фестивалями, включая Венецию.

Фильмы, отобранные для участия в конкурсах Канн 2020 года будут названы в начале июня. Об этом рассказал директор фестиваля Тьерри Фремо сказал в воскресенье. В данном случае речь идет только о фильмах, которые намерены выйти в этом году. Эти картины представят на партнерских кинофестивалях под брендом «Канны 2020», под ним же они пойдут в кинопрокате. Речь идет о фестивалях в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. С Венецией переговоры также ведутся, однако судьба этого фестиваля пока также неопределена − окончательное решение о его проведении в сентябре будет объявлено в конце мая.

Интересно, что некоторые знаковые проекты, отобранные для Канн этого года и не желающие выходить в прокат без фестиваля в его традиционном формате, будут перенесены на 2021 год. Процесс отбора в конкурсы следующего года начнется осенью.

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10.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety