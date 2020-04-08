Руководство Каннского кинофестиваля отвергло идею проведения смотра в онлайне

Руководство Каннского кинофестиваля еще раз исключило перенос киносмотра в онлайн. Директор фестиваля Тьерри Фремо высказался против такой возможности. «Режиссеры делают свои фильмы для большого экрана и чтобы делиться ими с другими на таких мероприятиях, как фестивали, а не для того, чтобы их работы смотрели на iPhone», − сказал Фремо, чьи слова приводит Variety. Заявление Фремо перекликается с высказываниями Альберто Барбера, который отвечает за кинофестиваль в Венеции. Он также отказался рассматривать возможность переноса этого киносмотра в Интернет по примеру кинофестиваля в Торонто.

Канны создали себе репутацию престижной стартовой площадки для фильмов со всего мира. Эта модель успешно работала десятилетиями и приносила свои плоды, как это было в прошлом году с ПАРАЗИТАМИ. Строгую позицию по отношению к онлайну объясняет еще и тот факт, что фестиваль всегда работает в активной связке с французскими кинодистрибьюторами и показчиками, которые широко представлены в его совете.

Несмотря на официальную отмену мероприятия на майских датах, Канны сейчас продолжают отбор фильмов в программы этого года: он продлен на полтора месяца. Представители дистрибьюторов говорят, что фестиваль рассматривает возможность проведения всех запланированных мероприятий на стыке июня и июля.

При этом, директор Каннского киносмотра оговорился, что, если все фестивали все-таки будут отменены, нужно будет придумать способ демонстрации приготовленных для них фильмов, чтобы не тратить год впустую. Однако он предостерег от скоропалительных решений по этому вопросу.

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08.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety