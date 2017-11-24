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Каннский кинофестиваль 2018 года поменял даты проведения

Руководство киносмотра обещает еще множество перемен

71-й Каннский кинофестиваль изменил ранее объявленные даты своего проведения. Новые сроки – с 8 по 19 мая 2018 года. Это на день раньше, чем было объявлено до этого.  

Президент фестиваля Пьер Лескюр обещает, что фестиваль 2018 года ждут куда более значительные перемены, чем новые даты. 2017 год завершил целую эпоху в истории легендарного киносмотра, а 2018-й, по его словам, принесет заметные обновления и откроет новую страницу. Лескюр пообещал, что объявленные новые даты самым положительным образом скажутся на составлении расписания, сделав его более удобным для гостей и посетителей киносмотра, а также позволят проводить гала-премьеры некоторых картин одновременно с их выпуском по всей Франции.

Основной площадкой киносмотра станет Дворец фестивалей и конгрессов. 

24.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily

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