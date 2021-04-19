Мюзикл «Аннет» Леоса Каракса станет фильмом открытия Каннского фестиваля

Новый фильм культового французского режиссера Леоса Каракса АННЕТ откроет Каннский фестиваль, сообщает Deadline. Также он войдет в конкурсную программу смотра. Полный список участников конкурса будет обнародован в конце мая.

Предполагалось, что каннская премьера АННЕТ состоится еще год назад, но в итоге фестиваль был отменен. В стремлении провести премьеру именно «живьем», на набережной Круазетт, создатели нескольких других знаковых картин из каннского «пула» также «заморозили» свои проекты. Теперь старт фестиваля назначен на 6 июля, но остается туманным, как именно будет организован смотр, учитывая что пандемическая обстановка во Франции далека от идеала.

Так или иначе, организаторы твердо намерены провести кинофестиваль с 6 по 17 июля. То же касается и кинорынка. В то же время отдельный кинорынок, организованный крупнейшими сейлз-компаниями, пройдет в начале июня. Он будет проведен в онлайн-формате.

АННЕТ станет первым фильмом Леоса Каракса на английском языке. С момента премьеры на Каннском фестивале предыдущей работы Каракса, сюрреалистической трагикомедии КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ МОТОРЫ», прошло уже девять лет. «Каждый фильм Леоса Каракса – настоящее событие. АННЕТ – настоящий подарок всем ценителям кино, музыки и искусства, о котором мы мечтали на протяжении последнего года», – отметил президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.

Заявлено, что по жанру АННЕТ будет мюзиклом. Действие картины развернется в Лос-Анджелесе. В центре сюжета – семейная пара в исполнении Адама Драйвера и Марион Котийяр. Он – стенд-ап комик с колким чувством юмора, она – певица, звезда международного масштаба. Жизнь с виду идеальной пары меняется с рождением их первого ребенка, девочки по имени Аннет.

Продюсерами фильма выступили Чарльз Гилберт и Пол-Доминик Вачарасинту. Выход картины во французских кинотеатрах состоится одновременно с каннской премьерой 6 июля. На рынке США правами на ленту владеет Amazon, Kinology занимается международными продажами. В России АННЕТ выпустит Planeta Inform Film Distribution.

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19.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline