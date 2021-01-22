Каннский кинофестиваль планируется провести в июле

В конце января станет известно, когда в этом году пройдет Каннский кинофестиваль, сообщает Variety. Есть небольшая вероятность, что он сохранит привычные майские даты, но, скорее всего, фестиваль пройдет в середине лета, предположительно между 5 и 25 июля.
Сроки проведения кинофестиваля во многом зависят от Синдиката Каннских отелей. Майские даты считаются оптимальными для киносмотра еще и потому, что летом в город приезжает много туристов, и как раз в мае перед стартом сезона отпусков у отелей есть возможность разместить большое количество гостей фестиваля. Однако пандемия коронавируса нанесла индустрии гостепреимства в прошлом году серьезный урон. После нескольких месяцев вынужденного простоя владельцы отелей не возражают против многочисленных фестивалей и выставок (MIPCOM, MIPTV, MIPIM, «Каннские львы»), которым потребуется пристанище.
Теоритически Канны можно провести в июне, но пока июнский слот занят «Каннскими львами», ежегодным рекламным кинорынком, который также был перенесен с прошлого года. Предположительные сроки «Каннских львов» − 21-25 июня. Третий возможный вариант − проведение фестиваля в последних датах августа. Но данная опция на текущий момент всерьез не рассматривается из-за пересечения с фестивалем в Венеции. Однако к этому варианту могут вернуться, если Канны не смогут состояться раньше.
Также организаторы фестиваля обсуждают возможность сделать киносмотр более длинным по продолжительности. Рассматривается вариант добавить один рабочий день в начале и второй день в конце. Предполагается, что по понятным причинам в этом году будет больше стоящих фильмов в основном конкурсе и остальных программах. Вопрос лишь в том, хватит ли бюджета на дополнительные для фестиваля дни.
В прошлом году организаторы представили официальный лайн-ап фильмов Канн, однако сам киносмотр был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году команда Тьерри Фремо постарается сделать для проведения фестиваля офлайн все возможное. Примечательно, что Дворец фестивалей, где обычно проходят гала-премьеры фильмов с участием звезд, в данный момент превратился в «Вакцинодром», где местные жители прививаются от COVID-19.
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22.01.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Variety
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