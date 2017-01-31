Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Педро Альмодовар

Испанский режиссер Педро Альмодовар станет председателем жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году. Об этом со ссылкой на информацию Agence France-Presse (AFP) сообщает ТАСС. «Каннский кинофестиваль с большой радостью принимает Педро Альмодовара в качестве председателя жюри, потому что это высоко талантливый кинодеятель и замечательный человек, влюбленный в кинематограф, – прокомментировал новость художественный директор киносмотра Тьерри Фремо. – Его очень любит публика, и нам немедленно стали поступать восторженные отклики на его назначение».

Фремо признался, что мэтра испанского кинематографа пришлось долго уговаривать, но тот все же решился примерить на себя почетную роль. «Я очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почетном посту. Я признателен, польщен и взволнован, – заявил Альмодовар. – Быть председателем жюри – это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью».

Этот год для Каннского кинофестиваля станет юбилейным: он пройдет в семидесятый раз. Даты проведения киносмотра уже известны: с 17 по 28 мая. Параллельно с кинофестивалем с 17 по 26 мая по традиции пройдет и международный кинорынок. Программы и участники Канн – 2017 будут объявлены позже.

31.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС