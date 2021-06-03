Российские участники предстоящих Канн прокомментировали попадание на фестиваль

Сразу четыре картины, в производстве которых принимали участие российские кинематографисты, попали в различные программы предстоящего Каннского кинофестиваля, намеченного к проведению с 6 по 17 июля. В основной конкурс были отобраны ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ режиссера Кирилла Серебренникова и продюсеров Ильи Стюарта, Мурада Османна и Павла Буря, а также картина КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ Юхо Куосманена, сопродюсерами которого выступили Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов. В российский прокат КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ выпустит компания Sony Pictures. Дата выхода фильма в прокат пока не определена.

«Конечно, мы рады и горды, что в основном конкурсе такого фестиваля есть фильм, участие в котором приняла наша кинокомпания СТВ», — рассказал Сергей Сельянов, — «Все съемки прошли в России и были завершены буквально за день до объявления локдауна и закрытия границ. И вот практически через месяц состоится мировая премьера фильма и фестиваль, и мы все этого ждем».

Также сразу две ленты попали в программу «Особый взгляд». Речь о картинах ДЕЛО Алексея Германа-младшего и РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Киры Коваленко. По словам Алексея Германа-мл., ДЕЛО рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом провинциальном городе вступает в борьбу за свои идеалы и свое имя, а порой и за саму жизнь. «Для меня это эксперимент, потому что картина снималась в одной декорации, и ее попадание на Каннский фестиваль - это повод для гордости, — рассказывает Алексей Герман-мл., — По большому счету, этот фильм в определенной степени наше объяснение в любви великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому. Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость».

В фильме задействован внушительный актерский состав: Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина. Художественный мир картины создавала Елена Окопная, лауреат «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля-2018 за фильм ДОВЛАТОВ. Генеральным продюсером картины выступает Артем Васильев («Метрафильмс»). Продюсерами фильма стали Юрий Степанов (канадская компания Outrageous Film Company), Георгий Шабанов (All Media (a START Company) и Илья Цофин (немецкая компания LM Media). Сопродюсерами являются Екатерина Лапшина, Виктория Шамликашвили, Анук ван Гемен, Дмитрий Салтыковский. Фильм создан при участии видеосервиса START и Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ». В России дистрибьютором фильма является компания All Media (a START Company). На международном рынке фильм представляет французская сейлз-компания МК2.

«Приглашение ДЕЛА в официальную программу Каннского фестиваля — знаменательное событие и для режиссера, и для кинокомпании «Метрафильмс», — комментирует генеральный продюсер фильма Артем Васильев, — Для нас большая честь войти в программу, отобранную в этом году из почти 2300 фильмов со всего мира (обычно на конкурс приходит около 1800 заявок). Мы работаем с Алексеем больше 15 лет, и наши совместные кинопроекты уже были представлены на Венецианском (БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ) и на Берлинском (ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБЛАКАМИ и ДОВЛАТОВ) фестивалях. Приглашение в Канны говорит о качестве фильма и об очевидном интересе к творчеству Алексея Германа-мл. со стороны международного киносообщества».

РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ (UNCLENCHING THE FISTS) — вторая режиссерская работа Киры Коваленко. Дебютный фильм Коваленко СОФИЧКА в 2016 году был показан на международном кинофестивале в Таллинне. Действие ее новой ленты разворачивается в Северной Осетии. «Очень рад за Киру Коваленко. Отбор в официальную программу Каннского фестиваля — огромное достижение и свидетельство авторского таланта, — комментирует продюсер фильма Александр Роднянский. — РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ — это очень смелая и неожиданно зрелая работа, которая сочетает в себе глубокое понимание человеческой психологии и очевидное художественное дарование автора. Фильм необычен и тем, что открывает зрителям жизнь Северной Осетии, прежде в кинематографе не исследованную и до недавнего времени остававшеюся terra incognita. Моим приоритетом остается поиск и поддержка молодых талантов, и я очень рад, что это приносит свои плоды. Новое поколение отечественных режиссёров громко заявляет о себе».

Кроме того, Россию представляют фильм БЕЛОЙ ДОРОГИ, который попал программу молодых мастеров, и анимационный VR-сериал «Под подушкой», включенный в «Cannes XR».

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03.06.2021 Автор: Никита Никитин