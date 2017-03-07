Российский мультфильм попал в Каннскую спецпрограмму короткометражек

Во внеконкурсную программу Short Film Corner Каннского фестиваля 2017 года вошел российский короткометражный анимационный фильм, передает портал Newsru.com. Это проект режиссера Игоря Гаркушенко под названием «Марапацуца». Мультфильм создан на основе картин кубанского художника-сюрреалиста Сергея Воржева и положен на музыку Кубанского казачьего хора. Он рассказывает о казаке, который мечтает о прекрасной девушке и ищет ее во сне, оседлав странный летательный аппарат под названием марапацуца.

Короткометражку делали целых два года. Работу над ней завершили в ноябре 2016-го. «Идея пришла Игорю Гаркушенко, когда он как дизайнер создавал буклет по работам Сергея Воржева. Затем Воржев нарисовал главного персонажа, а Гаркушенко придумал историю, которая позволила соединить работы художника в сюрреалистический мир сквозь призму персонажа, все это анимировал и отсканировал. Это не просто слайд-шоу, там есть анимация, персонажи двигаются, облака и вымышленные дирижабли летают», – рассказывает продюсер картины Алексей Двоеглазов.

70-й Каннский фестиваль будет проходить с 17 по 22 мая. Программа Short Film Corner является внеконкурсной и не предполагает определения победителей.

07.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Newsru.com