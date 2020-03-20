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Каннский фестиваль не состоится в заявленные даты

Киносмотр перенесли на лето

Самый престижный кинофестиваль мира − Каннский − в этом году не состоится в заявленные ранее даты. Причиной тому − распространение коронавируса во Франции. В настоящий момент обсуждается перенос фестиваля на конец июня − начало июля, но окончательное решение пока не принято.  

«Как только развитие ситуации во Франции и в мире позволит нам оценить реальную возможность проведения,  мы сообщим о нашем решении», − говорится в сообщении организаторов.

Для руководителей фестиваля решение перенести смотр было крайне непростым. Они тянули с ним до последнего. Даже после введения чрезвычайного положения и ограничительных мер по количеству участников массовых мероприятий, Канны упорно опровергали отмену фестиваля. Сейчас организаторы смотра находятся в контакте с властями страны, мэрией города и партнерами для того, чтобы как можно деликатнее решить сложившуюся в связи с отменой проблему и найти более удобную дату для проведения фестиваля.

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

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