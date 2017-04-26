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Каннский кинофестиваль объявил состав звездного жюри

В списке, помимо Педро Альмодовара, восемь человек

Организаторы 70-го Каннского кинофестиваля объявили полный состав жюри одного из самых престижных киносмотров мира. О том, что председателем станет испанский режиссер Педро Альмодовар, стало известно давно. Сейчас оглашен список из восьми кинодеятелей, которые объединятся вокруг автора ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ и будут участвовать в обсуждении во время принятия решений по фильмам основной конкурсной программы. 

Как сообщает ТАСС, в жюри в этом году вошли американский актер Уилл Смит, итальянский режиссер, лауреат «Оскара» Паоло Соррентино, американская актриса Джессика Честейн, немецкий режиссер Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред.

Фестиваль стартует на Лазурном берегу Франции в среду, 17 мая. Список лауреатов киносмотра объявят в воскресенье, 28 мая, тогда же по традиции будет продемонстрирован фильм, получивший Золотую пальмовую ветвь.

Напомним, у России в этом году будет весомое присутствие в Каннах. В основной конкурсной программе кинофестиваля примет участие новый фильм режиссера Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ. Также в основной конкурс вошла драма КРОТКАЯ режиссера Сергея Лозницы – результат копродукции шести стран (Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов и Украины), а в программе «Особый взгляд» будет представлен фильм ТЕСНОТА Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова.

26.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: ТАСС

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