Информ-портал отечественного кино «Чапаев» запущен

Научно-просветительский и образовательный портал «Чапаев», посвященный истории отечественного кинематографа, наконец запущен. Проект разработан командой журнала «Сеанс» на базе собственной «Энциклопедии отечественного кино» при участии Российского фонда культуры и информационного агентства ИТАР-ТАСС. Генеральным партнером проекта является Министерство культуры Российской Федерации.

На сайте публикуются статьи, исследования, документы и видеоматериалы, призванные познакомить читателя с историей отечественного кинематографа. Также на ресурсе можно найти образовательные курсы и киноведческую базу данных с подборками текстов и архивных документов. Основой проекта стала база журнала «Сеанс». Это не только фильмография, списки призов и наград, но и оцифрованные статьи, в том числе переведенные с других языков, киноведческая литература, авторские тексты, дайджесты на фильмы и персоналии, словарные и концептуальные статьи, связанные с историей кино.

В настоящее время на сайте доступны два курса – «Школьный фильм» и «Маргарита Барская». Всего в работе находятся 20 курсов, 10 из них будут выложены в ближайшее время. Планируется, что к концу 2017 года в базе «Чапаева» будет около тысячи фильмов и около 3 тысяч персоналий.

Художественным руководителем и главным редактором проекта является Любовь Аркус.

21.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС