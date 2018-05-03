Минкультуры снова помешал релиз компании «Вольга»

Министерство культуры снова применило так называемый «механизм раздвижки релизов» в отношении двух проектов, заявленных на одной дате. На этот раз речь идет об уикенде 24–27 мая 2018 года. Ведомство не устроило одновременное присутствие на дате американо-канадского мультфильма РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ (VLG) и российской анимационной ленты САДКО (NKI). Департамент кинематографии направил в адрес компании «Вольга» уведомление с предложением провести с дистрибьютором «Наше кино» переговоры о новой дате премьеры одной из анимационных лент.
В письме глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова ссылается на п. 13 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыве прокатного удостоверения на фильм» (утверждены постановлением правительства № 143 от 27 февраля 2016 года), пишет РБК. Согласно им, если в Министерство поступило две и более заявок на получение прокатного удостоверения на фильмы на одну и ту же дату, схожие по жанру и рассчитанные на одну и ту же целевую аудиторию, ведомство направляет компаниям уведомление о необходимости провести переговоры и согласовать между собой даты премьеры.
Формально определить, кому отходить от намеченной даты выпуска и в течение 15 дней с момента получения уведомления от ведомства проинформировать об итогах переговоров, дистрибьюторы должны сами. Договариваться прокатчики должны между собой на равных, однако у мультфильма САДКО уже есть прокатное удостоверение на 24 мая, а у релиза «Вольги», несмотря на то, что документы в Министерство были поданы еще 18 марта, его нет. При таком раскладе очевидно, какой из релизов должен будет подвинуться. В министерском письме в качестве альтернативы предложена дата 28 июня.
03.05.2018 Автор: Артур Чачелов
Источник: РБК
Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру из-за кинокомпаний-должников
Мединский выступил за еще большее увеличение доли российского кино
Минкультуры выделит деньги на проведение кинофестивалей
Минкультуры начало отбор кинопроектов для получения госфинансирования
Государство намерено усиливать меры по давлению на кинопрокат