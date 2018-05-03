Минкультуры снова помешал релиз компании «Вольга»

Министерство культуры снова применило так называемый «механизм раздвижки релизов» в отношении двух проектов, заявленных на одной дате. На этот раз речь идет об уикенде 24–27 мая 2018 года. Ведомство не устроило одновременное присутствие на дате американо-канадского мультфильма РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ (VLG) и российской анимационной ленты САДКО (NKI). Департамент кинематографии направил в адрес компании «Вольга» уведомление с предложением провести с дистрибьютором «Наше кино» переговоры о новой дате премьеры одной из анимационных лент.

В письме глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова ссылается на п. 13 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыве прокатного удостоверения на фильм» (утверждены постановлением правительства № 143 от 27 февраля 2016 года), пишет РБК. Согласно им, если в Министерство поступило две и более заявок на получение прокатного удостоверения на фильмы на одну и ту же дату, схожие по жанру и рассчитанные на одну и ту же целевую аудиторию, ведомство направляет компаниям уведомление о необходимости провести переговоры и согласовать между собой даты премьеры.

Формально определить, кому отходить от намеченной даты выпуска и в течение 15 дней с момента получения уведомления от ведомства проинформировать об итогах переговоров, дистрибьюторы должны сами. Договариваться прокатчики должны между собой на равных, однако у мультфильма САДКО уже есть прокатное удостоверение на 24 мая, а у релиза «Вольги», несмотря на то, что документы в Министерство были поданы еще 18 марта, его нет. При таком раскладе очевидно, какой из релизов должен будет подвинуться. В министерском письме в качестве альтернативы предложена дата 28 июня.

03.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК