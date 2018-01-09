Кассовые сборы в Китае показали существенный рост в 2017 году

Китай продолжает оставаться одним из самых перспективных и быстрорастущих рынков кинопроката. Согласно официальным государственным данным, кассовые сборы за 2017 год показали существенный рост: 14% в юанях и 30% в валюте. Общий бокс-офис рынка составил 55,9 млрд юаней против 45,7 млрд юаней в 2016 году. В долларовом эквиваленте сборы Китая выросли на $2 млрд и составили $8,6 млрд (против $6,59 млрд в 2016-м).

Аналитики обращают внимание, что столь стремительный рост цифр статистики объясняется не только положительной динамикой, но и изменением методики подсчета кассовых сборов: с 2017 года государственная статистика включает наценку, которую берут за свои услуги китайские агрегаторы онлайн-продаж кинобилетов. Обычно наценка составляет 4–5%. Еще одним фактором резкого увеличения долларовых сборов является укрепление юаня и установка нового курса.

Как бы там ни было, Китай продолжает уверенно удерживать звание второго по величине мирового рынка кинопроката. На первом месте, конечно, США и Канада, которые по итогам 2017 года заработали $11,12 млрд. Но положительная динамика Китая говорит о его твердом намерении в скором времени серьезно побороться за звание самого крупного кинорынка мира. По итогам 2017 года продажи кинобилетов в стране выросли на 18% – до 1,62 млрд, а число киноэкранов в стране составило 50,776 тысяч.

Доля китайского кино на китайском рынке составляет 54%. Местные картины собрали в 2017 году 30,1 млрд юаней (в 2016-м – 26,7 млрд, но тогда доля была 58%). Самым кассовым китайским фильмом года (и вообще в истории проката) стал боевик ВОЙНА ВОЛКОВ 2, собравший 68 млрд юаней или $873 млн. Иностранные картины получили от китайского зрителя 25,8 млрд (годом ранее было 19 млрд). Самым кассовым зарубежным фильмом рынка стал ФОРСАЖ 8, собравший $393 млн.

09.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety