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Кинотеатрам Китая разрешили начать работу

Однако они должны соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические меры безопасности

Китайские власти опубликовали официальное распоряжение, разрешающее местным кинотеатрам возобновить работу. Об этом сообщает Variety. Государственный совет (он же местный Кабинет министров) выпустил свод правил и рекомендаций, регулирующий работу площадок на этом этапе. В документе не содержалось точных дат открытия кинозалов, а потому, возможно, ни один китайский кинотеатр не решился открыться сразу. Однако, сам факт публикации официального документа в пятницу, 8 мая, говорит о том, что возобновление показов начнется в самое ближайшее время.  

Новость с энтузиазмом встретили в китайских социальных сетях. Так, на платформе Weibo за день хэштег «Кинотеатры собираются вновь открыться» использовали более 340 миллионов раз. «Наконец, есть проблеск надежды!», − написал один восторженный киноман.

Работа кинотеатров в Китае будет возможна только при условия соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических мер безопасности. В опубликованном своде правил и рекомендаций говорится, что площадкам запрещается полностью заполнять залы, обеспечив рассадку зрителей на безопасном расстоянии друг от друга. Кроме того, требуется как можно чаще проводить вентиляцию помещений, ежедневную уборку и дезинфекцию. Зрители обязаны продолжать носить маски и делать все возможное для поддержания социальной дистанции. Эти же правила касаются нахождения жителей страны в любых закрытых и людных местах.

Китайская кинопрокатная индустрия пока относится к одной из наиболее пострадавших от коронавируса. Площадки здесь закрылись еще в январе. По оценкам исследовательского агентства Artisan Gateway, в первые два месяца простоя рынок потерял не менее 2,3 тыс. кинозалов − кинотеатры просто разорились. По оценкам китайских властей, по итогам 2020 года рынок не досчитается не менее $4,2 млрд.

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10.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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