Китайцы не едут на EFM и переносят Filmart

Ведущие китайские киностудии и дистрибьюторы один за другим отменяют свое участие на предстоящем берлинском кинорынке. В этом году на EFM ожидалось рекордное присутствие китайских участников, однако из-за обстановки с коронавирусом этим планам не суждено будет сбыться − участие китайских игроков будет сведено практически к нулю. Многие из планировавших посетить EFM сотрудников кинокомпаний столкнулись с трудностями уже на стадии получения виз.

В рамках EFM впервые планировалась организация масштабного единого стенда, посвященного китайской индустрии. Предполагалось участие ведущих китайских компаний, включая Wanda Media, Alibaba Pictures Group, Shinework Pictures, Times Vision, New Classics Media, Beijing Enlight Pictures и многих других. Директор EFM Маттиас Воутер Кнол не скрывал своего сожаления в связи с отменой данной инициативы. От посещения Европейского кинорынка вынуждены были отказаться 59 китайских делегатов. Свои заявки отозвали пять участников из других стран, также ссылаясь на угрозу короновируса. Кнол не исключает, что количество отмен может возрасти.

EFM делал такую большую ставку на китайское присутствие в связи с тем, что в этом году даты фестиваля и кинорынка, наконец, не пересеклись с празднованием Китайского Нового года. Обычно местная «новогодняябБитва» для китайских кинематографистов всегда оставалась в приоритете, но в этом году у китайцев имелся шанс уделить больше внимания налаживанию связей с европейскими партнерами. В итоге он не будет реализован.

Параллельно с этим пришла информация от Гонконгского Совета по развитию торговли (HKTDC). Он решил перенести проведение кинорынка Filmart с традиционного для него марта на конец лета. Новые даты проведения мероприятия с 27 по 29 августа. Виной всему нарастающая эпидемия коронавируса. Данное решение было принято с оглядкой на те масштабные превентивные меры, которые проводит правительство Гонконга и органы здравоохранения во всем мире для сдерживания распространения заразы.

Пока изменено исключительно время проведения форума, место проведения пока заявлено прежним − Гонконгский Конгрессно-выставочный центр. О прочих подробностях будет объявлено дополнительно. Перенос форума нельзя назвать неожиданностью, учитывая, что на Filmart съезжается очень большое количество игроков индустрии из Китая.

Не исключено, что вслед за Filmart сменит даты и Гонконгский Международный кинофестиваль, который пока планируется провести с 24 марта по 6 апреля. Гонконгская Киноакадемия, церемония награждения которой обычно проходит в середине апреля, объявила своих номинантов, но, видимо, также будет отложена.

В самом Китае ситуация с эпидемией пока далека от завершения. С 24 января остаются закрытыми подавляющая часть китайских кинотеатров и о возобновлении их работы в ближайшее время речи не идет. Предварительные оценки упущенной выручки от вынужденного простоя кинотеатров уже превышает $1 млрд. Существует вероятность, что кинотеатры будут закрыты до апреля.

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13.02.2020 Автор: Никита Никитин