Самый дорогой кинопроект Китая убрали с экранов после трех дней проката

Необычная ситуация сложилась вокруг самого дорогостоящего китайского кинопроекта последних лет – эпичного фэнтези АСУРА. Лента, производственный бюджет которой оценивается в 750 млн юаней ($112 млн), была изъята из расписания местных кинотеатров на третий день проката. По неофициальной информации, причиной тому стало желание продюсеров картины, разочарованных чрезвычайно низкими сборами. Многобюджтная АСУРА стартовала со скромных 49,05 млн юаней ($7,3 млн).

Предполагалось, что проект станет китайским ответом эпичному голливудскому и индийскому кино. В производство картины было вовлечено 2,5 тыс. человек, главные роли в нем играли молодые и востребованные звезды из Китая и Гонконга, к финансированию привлекались крупнейшие инвесторы, включая Alibaba Pictures, Zhenjian Film Studio и Ningxia Film Group. Создание фильма заняло в общей сложности шесть лет, 15 месяцев из которых ленту дорабатывали на пост-продакшне в США. Лента была основана на буддийской легенде о пастухе, который оказывается реинкарнацией одной из голов воинственного короля Асуры, жаждущего завоевать Высшие миры.

Создатели картины уже успели заявить, что АСУРА пала жертвой организованной группы Интернет-троллей, которые целенаправленно понижали рейтинги картины на киноресурсах и писали на фильм уничижительные рецензии.

17.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: South China Morning Post