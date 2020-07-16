Китай назвал дату открытия своих кинотеатров

Китайские власти, наконец, назвали точную дату открытия кинотеатров. Это 20 июля. При этом, разрешение на возобновление работы получили лишь площадки в регионах с низким риском распространения заболеваний. Что это за регионы не уточняется. В регионах, где уровень распространения заболеваний считается средним или высоким, кинотеатрам открываться запрещено. Больше того, власти оставили за собой право мгновенно закрыть кинотеатры, если регион поменяет уровень с низкого на средний.
Предписанные правила работу во время пандемии обязывают всех, и зрителей, и персонал, носить маски. Работа кинобаров запрещена. Продажи кинобилетов разрешены через онлайн или с помощью билетных автоматов (последние должны дезинфецироваться не менее 5 раз в день). Места в зале продаются таким образом, чтобы между незнакомыми людьми было расстояние не менее метра.
Дезинфекция поверхностей должна проводиться миниум пять раз раз, а всего кинотеатра − не менее двух раз в сутки. Самое странное правило, озвученное властями − запрет киносеансов длительностью более 2 часов. Оно, например, автоматически закрывает рынок для фильма ДОВОД Кристофера Нолана, чей хронометраж составляет почти два с половиной часа. Впрочем, очевидно, что пока в Китае будут работать только картины местного производства.
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16.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
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