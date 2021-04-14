Продюсер франшизы «Детектив из Чайнатауна» открыл кинокомпанию в Лос-Анджелесе

Продюсер Шон Сян Юэ, чей последний проект ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3 недавно заработал в мировом прокате почти $690 млн, открыл в Лос-Анджелесе компанию Bamboo Curtain, сообщает Deadline. Компания будет расположена в США, но управляться и финансироваться будет пекинской фирмой Goshfilm. Новая студия будет заниматься выпуском фильмов американо-китайского производства, нацеленных на аудиторию обеих стран. Подавляющая часть сотрудников будет набрана в Лос-Анджелесе. Компания будет ориентирована на производство не только полнометражных фильмов, но и теле- и онлайн-контента.

Цель Bamboo Curtain − наладить каналы связи между китайской и американской кинопромышленностью и производить проекты, которые будут успешны на обоих рынках. Шон Сян Юэ жил и работал в обеих странах, так что прекрасно разбирается в культурных и правовых нюансах обеих индустрий. Благодаря тому, что Bamboo Curtain будет управляться из Пекина, фильмы студии не будут подпадать под китайскую квоту для американских фильмов и смогут беспрепятственно выходить в широкий прокат в Поднебесной. Также Bamboo Curtain будет всячески поддерживать проекты, которые будут стремиться попасть на китайский рынок.

Юэ займет пост генерального директора, а операционное управление возьмет на себя Джиб Полемус. Основное место занятости Полемуса − производственная компания режиссера Саймона Уэста, которая уже давно занимается выпуском различных фильмов американо-китайского производства. Вместе с Уэстом Полемус работал над успешными боевиками НЕУДЕРЖИМЫЕ 2 и МЕХАНИК.

Примечательно, что Шон Сян Юэ является единственным китайцем среди членов Гильдии продюсеров Америки. Поработав на съемочных площадках в самых разных уголках света, он пришел к идее создания компании, существование которой будет стирать различия между киноиндустриями США и Китая. По мнению Юэ, между Голливудом и кинопроизводством в Поднебесной уже давно больше культурных сходств, чем различий. Учитывая невероятную скорость развития кинопроизводства в Поднебесной, давно назрела необходимость укрепления межотраслевых связей между двумя ведущими кинорегионами на самых различных уровнях производства. «Идея привлечь голливудских кинематографистов к участию в делах китайской киноотрасли существует уже давно. Китай продолжает приближаться к Голливуду по уровню бюджетов, и все больше проектов могут позволить себе американских специалистов и звезд. В то же время производство в Китае будет обходиться дешевле», – рассуждает Шон Сян Юэ.

В послужном списке продюсера сверхуспешная трилогия ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, а также, например, проект УБИРАЙСЯ НЕМЕДЛЕННО, ГОСПОДИН ОПУХОЛЬ!, который был выдвинут от Китая на соискание «Оскара». Ранее Юэ занимал пост руководителя отдела международных связей в Wanda Media, где участвовал в продакшне нескольких фильмов, включая ПОЛИЦЕЙСКУЮ ИСТОРИЮ и МАСТЕРА ТАЙЧИ.

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14.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline