Китайский прокат оживят с помощью «Аватара» и «Мстителей»

На волне спада пандемии коронавируса в Китае вернулись к работе, по предварительным оценкам, примерно 600–700 кинотеатров, однако пока они все равно пустуют. Для восстановления киносмотрения в стране планируют возобновить прокат кассовых хитов прошлых лет, сообщает THR.

В Поднебесной планируют повторный прокат всех четырех фильмов франшизы МСТИТЕЛИ, а также фильмов АВАТАР Джеймса Кэмерона, НАЧАЛО и ИНТЕРСТЕЛЛАР Кристофера Нолана. У блокбастеров пока нет официальных дат повторного выхода, но предполагается, что кинотеатры смогут приступить к демонстрации в скором времени после того, как в их распоряжение поступят соответствующие файлы DCP.

Чуть раньше пекинское Кинобюро договорилось с местными дистрибьюторами о повторным перевыпуске локальных хитов ВОЙНА ВОЛКОВ 2, БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ и ТОТЕМ ВОЛКА. При этом кинотеатрам при согласии дистрибьюторов разрешили оставлять у себя до 100% бокс-офиса. Предполагается, что американские студии получат свою традиционную долю в 25%, что для них уже неплохо, учитывая, что на всех крупных рынках кинотеатры остаются закрытыми.

Повторный выпуск чемпионов проката вполне может сулить солидные кассовые сборы китайским кинотеатрам, тем более что выбранные голливудские фильмы являются одними из самых кассовых за всю историю местного кинопроката. В 2009 году АВАТАР заработал на китайском рынке $202 млн, хотя одиннадцать лет назад в стране насчитывалось в разы меньше экранов. Силен в Поднебесной и культ Кристофера Нолана: в 2010 году НАЧАЛО заработало в Китае $68,5 млн, а вышедший чуть позже ИНТЕРСТЕЛЛАР — $122 млн. 3D-версия ТИТАНИКА Джеймса Кэмерона собрала в Поднебесной в 2012 году $145 млн. Совокупные сборы тетралогии МСТИТЕЛИ на китайском рынке составляют $1,3 млрд.

Действия китайских властей по восстановлению функционирования кинопоказа дают представление о том, что ждет другие страны, когда они также пройдут пик пандемии. Китайские демонстраторы сейчас решают две взаимосвязанные задачи: убедить зрителей, что безопасно возвращаться в кинотеатры в больших количествах, и убедить дистрибьюторов, что зрители действительно вернулись, и поэтому имеет смысл включить на полные мощности маркетинг, ведь без второго сложно достичь первого.

В числе открытых на текущий момент кинотеатров, как правило, представители небольших независимых сетей, расположенные в отдаленных районах страны, где пик пандемии в феврале ощущался не так сильно. На данный момент пока ни одна общенациональная сеть не возобновила работу, но с каждым днем продолжает открываться все больше площадок.

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25.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR