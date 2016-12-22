Китай стал мировым лидером по числу киноэкранов

Главное государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР сообщило, что во вторник, 20 декабря, число кинозалов в стране превысило 40,9 тысяч. Это как минимум на 128 залов больше, чем в данный момент имеется в США. Таким образом, Китаю все-таки удалось стать мировым лидером по числу кинозалов, и это случилось именно в 2016 году.

Китайский рынок кинопоказа – один из самых бурно развивающихся в мире. Несмотря на замедление роста, киноотрасль продолжает открывать в стране в среднем по 26 залов в день. Это на 18% больше, чем в 2015 году. Вложения в кинопоказ считаются в стране одними из самых перспективных.

Рост числа кинозалов в стране идет за счет городов так называемого «третьего-четвертого порядка». Крупные агломерации уже почти полностью охвачены киносетью. При этом 85% всех кинозалов Китая имеют возможность показывать фильмы в 3D.

22.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС