CineEurope объявил о сотрудничестве с Barco

Организатор крупнейшего европейского форума и киновыставки CineEurope, компания Film Expo Group, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Barco – мировым лидером в сфере кинотехнологий и технологий кинопоказа. Barco станет официальным техническим партнером CineEurope-2018: компания предоставит все необходимое для функционирования выставки технологическое оборудование для кинопоказа. Лазерными проекторами Barco будет оснащен основной зал, где проходят скрининги и презентации дистриьюторов.

«Это очень хорошая возможность для нас – заручиться поддержкой такого технологического гиганта, как Barco, – комментирует новость президент The Film Expo Group Эндрю Саншайн. – Мы убеждены, что наше долгосрочное сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию рынка качественного кинопоказа в регионе».

Barco – пионер многих современных технологий кинопоказа. Сейчас компания активно развивает направление лазерных проекторов. Благодаря ей в мире существует уже более 100 мультиплексов с полностью лазерным кинопоказом. «Barco очень гордится возможностью стать эксклюзивным партнером CineEurope, – говорит Вим Баенс, глава компании New Cinema Joint Venture, развивающей бренд. – С нетерпением ждем возможности показать себя в рамках презентаций и скринингов выставки-форума».

В этом году CineEurope пройдет в Барселоне в период с 11 по 14 июня.

12.02.2018 Автор: Артур Чачелов