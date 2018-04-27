CinemaCon – 2018: презентация Lionsgate

Презентация крупнейшей независимой кинокомпании и кинопрокатчика Голливуда по традиции закрывала CinemaCon. Мероприятие вел глава отдела дистрибуции Lionsgate Дэвид Шпиц. Он заверил представителей кинотеатров, что, несмотря на все слухи о предполагаемых слияниях и поглощениях, циркулирующих вокруг имени компании, а также новостей последнего времени, Lionsgate остается верной только одному принципу: снимать и показывать кино, которому место на больших экранах.

Самым важным проектом компании, на который она, очевидно, делает самую большую ставку в этом году, является экшн РОБИН ГУД: НАЧАЛО (прокатчик в России – «Централ Партнершип»). Представлять его на CinemaCon приехали актеры Джейми Фокс и Тэрон Эджертон. Они повеселили собравшихся непринужденной беседой и острыми шутками, а затем показали первый трейлер картины (практически тот же, что видели гости презентации ЦПШ на 105-м Кинорынке в Москве).

Аналогичная ситуация была и с материалами проектов ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ и ПРОСТАЯ ПРОСЬБА. Обе картины в пакете ЦПШ и по обеим были показаны ролики, представленные ранее на нашем Кинорынке, но с одной лишь разницей – на CinemaCon показ предваряло выступление звезд проектов. В случае ШПИОНА... это были Мила Кунис и Кейт МакКиннон, в случае ПРОСТОЙ ПРОСЬБЫ – Анна Кендрик, Блейк Лайвли и режиссер Пол Фиг. С последним случился некоторый конфуз: как и большинство фильмов презентации, ПРОСТУЮ ПРОСЬБУ представляли шутками и прибаутками. И сделали это зря, потому что в некоторых американских изданиях проект восприняли как черную комедию, хотя на деле он является серьезным триллером в стиле ИСЧЕЗНУВШЕЙ.

Кроме того, на презентации обратили особое внимание на фантастический триллер с Джеймсом Франко KIN и триллер с Джерардом Батлером ОХОТНИК-УБИЙЦА (прокатчик в России – Megogo Distribution).

27.04.2018 Автор: Артур Чачелов