В киностудии «Амедиа» состоялся «Баттл киношкол»

27 ноября Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Высшая школа кино «Арка» провели «Баттл киношкол» − питчинг, в ходе которого выпускники отраслевых учебных заведений презентовали свои проекты продюсерам и редакторам кинокомпаний, входящих в АПКиТ. Мероприятие состоялось в киностудии «Амедиа», являющейся партнером мероприятия.

В этом году участвовали: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Киноплатформа Potential, Высшая школа кино «Арка» при Высшей Школе Экономики (НИУ ВШЭ), сценарная школа «Лига кино» и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). Каждая киношкола, по правилам мероприятия, выдвинула на смотр три работы − телесериал, полнометражный фильм и сериал для онлайн-платформ. Всего было представлено 15 проектов.

В жюри «Баттла киношкол» − 2019 вошли:

− Виктор Будилов, генеральный продюсер группы компаний «Гамма» (в Ассоциации состоит продюсерский центр «Гамма-продакшн»);

− Эжен Щедрин, генеральный директор медиа группы «ТелеАльянс», продюсер и сценарист;

− Дмитрий Фикс, продюсер, основатель кинокомпании «Мотор фильм студия»;

− Анна Ольшевская, главный продюсер «Амедиа Продакшн»;

− Сергей Багиров, первый заместитель генерального директора «Киностудии КИТ», продюсер;

− Мария Ваксман, главный редактор Star Media;

− Илья Папернов, исполнительный продюсер кинокомпании «Русское»;

− Ольга Лоренц, HR-продюсер компании «Среда».

Члены жюри выражали готовность рассмотреть возможность сотрудничества с автором проекта, отдавая за него свой голос. Одновременно он шел в общий командный зачет баллов для киношколы, чьим выпускником являлся автор проекта. Примечательно, что название киношколы в ходе презентации не раскрывалось, это помогло сохранить беспристрастность жюри к участникам баттла.

Интересными и потенциально успешными члены жюри назвали шесть проектов. А переходящий Кубок по итогам второго в своей истории «Баттла киношкол» − у сценарной школы «Лига кино»: член Правления АПКиТ Виктор Будилов вручил его руководителю курса «Сериал 2.0» Олегу Богатову.

Отметим, что в ходе мероприятия члены жюри не только оценивали проекты, но и давали в ходе презентаций свои комментарии, которые могут помочь в их доработке. А по завершению «Баттла киношкол» продюсеры выступили с общими рекомендациями. В частности, Эжен Щедрин обратил внимание авторов на то, что для презентации проекта недостаточно изложить идею – «сама по себе она никому не нужна».

«Чтобы продюсер заинтересовался сериалом, нужно удивить, − отметил Щедрин. − Например, предложить совсем новую интересную идею. При этом важно, что под «идеей» я понимаю разработанный проект. Продукт, для реализации которого нужны только деньги. А нам, как правило, предлагают идеи, требующие долгой разработки, прописывания. Авторы потратили деньги на монтаж, даже на съемки, но только не потратили время на сценарную разработку! Предлагают вертикальный сериал без детективных кейсов, комедии без шуток, мелодрамы без сквозного сюжета на сезон... Питчинг в форме баттла − очень нужен для индустрии, для новых авторов. Но я бы перенес центр тяжести с красивых презентаций на внятный пересказ сюжета».

«Продюсерам интересны проекты, в основе которых лежит внятно рассказанная история, − сказал Виктор Будилов. − В ходе презентаций на описания персонажей, примерные подсчеты бюджета для производства и прочие «аксессуары» мы не смотрим. В течение года проходит бесчисленное количество питчингов, но лишь единицы из всех их участников могут доступно и структурированно изложить саму историю. Поэтому я хочу пожелать всем начинающим кинематографистам овладеть данным навыком, он поможет им достичь успеха. Также советую авторам при создании проекта сразу представлять, для какого телеканала или для какой онлайн-платформы он может подойти, то есть ориентироваться на потенциального заказчика производства. Считаю, что киношколам в ходе обучения стоит уделять больше внимания изучению различных форматов».

Напомним, что «Баттл киношкол» в 2018 году был придуман руководителями Высшей школы кино «Арка» − ректором Дмитрием Котовым и генеральным директором Вячеславом Ширяевым, и поддержан АПКиТ с целью дать возможность начинающим кинематографистам презентовать свои проекты продюсерам, которые, в свою очередь, могут найти для себя новых талантливых авторов и идеи к экранизации.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) – некоммерческая организация, созданная в 2009 году. Сегодня она объединяет 34 российские кинокомпании из числа крупнейших игроков отрасли, которые в совокупности производят более 50% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные и документальные фильмы, анимационные проекты.

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29.11.2019 Автор: Артур Чачелов