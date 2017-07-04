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Кинопоказчики объединились в «Клуб владельцев кинотеатров»

Новый альянс планирует заниматься разработкой и реализацией инициатив проката

Российские кинопоказчики создают новый отраслевой альянс. Организация под названием «Клуб владельцев кинотеатров» должна прийти на смену «Киноальянсу». Она должна заняться разработкой и реализацией инициатив в отрасли.

О формировании нового объединения договорились представители крупных сетей. «Это выльется в сильное движение на российском рынке, – рассказал «Известиям» гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин. – Сегодня каждый имеет свой собственный интерес – государство, продюсеры, дистрибуторы, киносети... Но любая выдвигаемая инициатива должна сначала обсуждаться всеми участниками кинорынка».

«Индустрия нуждается в более системном подходе – создании альянса, который будет представлять весь кинобизнес, а не отдельных игроков, – говорит президент сети кинотеаров КАРО Ольга Зинякова. – Важно, чтобы процесс возглавляла одна организация. Также кинотеатрам необходима своя ассоциация, у нас есть общие задачи, и мы готовы к поиску компромиссов».

Идею создания организации, которая повысит прозрачность обсуждений тех или иных инициатив в отрасли, готова поддержать Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Как заявляют в «Клубе владельцев кинотеатров», в ближайшее время будет разработан план взаимодействия участников нового альянса и определены приоритетные направления его работы.

04.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия

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