В США открывается очередной CinemaCon

27 марта в Лас-Вегасе открывается очередной CinemaCon – американский аналог наших Кинорынков и «КиноЭкспо», крупнейший индустриальный конвент, посвященный кинопоказу и кинопрокату. В этом году на CinemaCon будут презентации всех голливудских мэйджоров, а также независимых Lionsgate и STX. Судя по новостной повестке, дистрибьюторам давно есть о чем пообщаться с представителями кинотеатров. Речь в данном случае не только о контенте, но и о меняющихся правилах его дистрибуции.

Одной из самых активно обсуждаемых тем нынешнего CinemaCon станет назревший вопрос об уменьшении кинотеатрального окна: мэйджоры уже не просто осторожно прощупывают почву в этом направлении, а откровенно настаивают на изменениях правил игры. Ранний выпуск картин в онлайн-видеосервисах – это то, о чем мечтают дистрибьюторы и чему страшно сопротивляются сильные американские кинотеатры. Масла в огонь подливают успехи Netflix и Amazon, которые с успехом доказывают жизнеспособность новой модели дистрибуции и окупаемости контента, в которой кинопоказ уже не играет столь значимой роли, как раньше. Впрочем, что интересно, на этот раз на CinemaCon для кинотеатров все же заявлена отдельная презентация Amazon.

Вопрос качества контента, тем не менее, остается важнейшим для кинотеатров. Судя по началу года, с предложениям от киностудий пока все хорошо. Впереди сезон блокбастеров, который должен ответить на вопрос: продолжит ли американский рынок кассовых сборов расти, затормозится или, что еще хуже, покажет результаты ниже, чем в 2016 году. Впрочем, росту результатов должно поспособствовать усиление премиум-форматов: как ставших привычными IMAX и Luxe, так и новейших – из Китая и Европы, которые также будут представлены на нынешнем CinemaCon.

И, наконец, этот CinemaCon должен ответить на еще один вопрос, который очень волнует индустрию: что происходит с одним из мэйджоров, студией Paramount. Некоторое время назад появилась информация, что кинокомпанию должен возглавить ветеран кинобизнеса Джим Джианополус, бывший глава Fox Filmed Entertainment. Однако стороны вроде бы никак не могут ударить по рукам, и индустрия ждет окончательного решения этого вопроса.

CinemaCon продлится до 30 марта.

27.03.2017 Автор: Артур Чачелов