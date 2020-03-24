Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры

23 марта 2020 года Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По итогам в числе принятых решений и решение о приостановлении деятельности кинотеатров.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений...», − говорится в тексте сообщения на сайте Правительства.

Контроль за соблюдением указанных ограничений поручено вести Роспотребнадзору совместно с региональными органами исполнительной власти.

На какой срок нужно приостанавливать работу кинотеатров не сообщается.

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Правительства РФ