Новости


Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры

Распоряжение поступило от заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

23 марта 2020 года Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По итогам в числе принятых решений и решение о приостановлении деятельности кинотеатров.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений...», − говорится в тексте сообщения на сайте Правительства.

Контроль за соблюдением указанных ограничений поручено вести Роспотребнадзору совместно с региональными органами исполнительной власти.

На какой срок нужно приостанавливать работу кинотеатров не сообщается.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

 

24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Правительства РФ

Новости по теме:

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта

Во Франции релизам разрешили сокращать кинотеатральное окно

Субсидированные кинотеатры не будут штрафовать за срыв плана по российскому кино

Кинематографисты и кинотеатры получат отсрочку по налогам и страховым взносам

Кинотеатрам в торговых центрах Подмосковья рекомендовали закрыться


Самое читаемое

Соответствующий приказ подписан Ольгой Любимовой

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта

Подробнее
Для прекращения работы площадок одних рекомендаций мало

АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатров

Подробнее
Они закрыты до мая

Кинотеатры Петербурга объявили о приостановке работы

Подробнее
Поручение об этом дал премьер Михаил Мишустин

Кинематографисты и кинотеатры получат отсрочку по налогам и страховым взносам

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 