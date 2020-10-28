На поддержку российских кинотеатров выделят 4,2 млрд рублей

Российская кинотеатральная отрасль в 2020 году сможет рассчитывать на финансовую поддерку государства. Об этом рассказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. Он уточнил, что на эти цели правительство может выделить до 4,2 млрд рублей. Деньги пойдут из резервного фонда. Однако порядок и механизм выплаты пока не утверждены.

Напомним, что во вторник, 27 октября, выступая на заседании Совета по культуре и искусству Толстой рассказал Владмиру Путину о бедственном положении отрасли, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19. В ответ президент поручил подготовить предложения по новым мерам поддержки. Также было озвучено предложение о продлении льготного периода по уже введенным мерам и о распространении данных мер на те регионы, где они не действуют. До этого момента Владимир Путин не высказывался по вопросу поддержки кинопоказа в связи с пандемией коронавируса.

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28.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС