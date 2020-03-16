Российские кинотеатры выразили протест против маркетинговых акций онлайн-кинотеатров

Маркетинговая активность онлайн-видеосервисов, предложивших российским зрителям бесплатный доступ к своему контенту, вызвала резко отрицательную реакцию у представителей традиционных кинотеатров. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, что составляет более 50% коммерческого кинопоказа в стране, выпустила открытое письмо, направленное в сторону онлайн-сервисов, с призывом не использовать нечестные рекламные приемы.

«В это сложное для всех специализирующихся на организации досуга компаний время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров, не закрываются на карантин, но принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности зрителей с учетом всех ограничений, установленных органами власти, демонстрируют как премьерные фильмы, так и, благодаря поддержке компаниий-дистрибьюторов, фильмы повторного репертуара. Однако некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили «карантин» для традиционных кинотеатров и, пользуясь таким маркетинговым приемом, стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы», − говорится в письме.

Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что использование в рекламных целях призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов недопустимо. В условиях борьбы за зрителя площадки, входящие в АВК, намерены предпринять ряд решительных и даже радикальных действий. В открытом письме говорится, что «кинотеатры, входящие в состав Ассоциации, считают возможным для себя прекратить онлайн-продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими вышеописанные маркетинговые кампании». Судя по всему, речь идет о «Яндексе» и его онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

Кроме того, кинотеатры Ассоциации пообещали оставить за собой право «отказа от демонстрации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется в онлайн-видеосервисах, пользующихся сложившимся положением в ущерб российскому кинотеатральному показу». В данном случае угроза затрагивает практически всех игроков рынка, объявивших об акциях с бесплатным показом.

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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ассоциация владельцев кинотеатров