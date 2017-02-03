Джорджа Клуни наградят за заслуги в кино

Французская академия кинематографических искусств и техники выпустила сообщение о том, что в этом году почетную премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом получит американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни. «Наиболее харизматичный актер своего поколения Джордж Клуни воплощает блеск Голливуда, характерный для великих кинозвезд. Его шарм, его юмор, его индивидуальность, его позиция всегда находятся в центре нашего восхищенного внимания», – говорится в сообщении киноакадеми, которое цитирует «РИА Новости».

В прошлом году в номинации «Почетный Сезар» был награжден американский актер Майкл Дуглас.

В этом году церемония вручения наград французской национальной кинопремии «Сезар» пройдет в 42 раз. Она состоится накануне вручения «Оскаров» в пятницу 24 февраля. Среди фаворитов кинопремии ленты ОНА Пола Верховена и ФРАНЦ Франсуа Озона

03.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости