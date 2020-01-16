На мировом прокатном рынке появился новый дистрибьютор

На североамериканский и мировой рынок скоро выйдет новая производственно-дистрибьюторская компания, сообщает Deadline. Вновь образованная Cloudburst Entertainment будет финансироваться из частных источников и сосредоточится на производстве и дистрибуции духоподъемных и мотивирующих к развитию фильмов.

Создателями новой компании выступают Стив Федуски и Кен Райтер, которые до этого вместе работали в Pure Flix Entertainment. Данная студия специализировалась на производстве фильмов для активно верующей аудитории, которой довольно много в США. Главным ее успехом является известный на североамериканском рынке фильм БОГ НЕ УМЕР (God's not Dead), получивший несколько продолжений.

В Cloudburst нацелены сотрудничать с авторами, способными предложить коммерчески привлекательные истории для широкой аудитории, которые при этом будут вдохновлять и вселять надежду в каждого зрителя. В планах студии выпускать среднебюджетные картины, которые займут промежуточное положение между высокобюджетными супергеройскими блокбастерами и нишевыми независимыми фильмами.

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16.01.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline