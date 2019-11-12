Мировая премьера «Комы» состоится в Чехии уже на следующей неделе

В Праге и в Карловых Варах с 19 по 25 ноября пройдет масштабная и представительная неделя российского кино Flash Film Festival. Показы фильмов на ней организованы кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, представители которого примут участие в торжественной церемонии открытия фестиваля – она состоится 19 ноября в Праге.

В рамках открытия фестиваля состоится мировая премьера фантастической картины КОМА. Чешским зрителям представится уникальная и эксклюзивная возможность первыми увидеть эту ленту.

«Я очень рад, что на открытии Недели Российского кино в Праге мы сможем показать фильмы, которые еще не выходили в широкий прокат, одна из таких картин – фантастическая лента КОМА с бесподобными эффектами, потрясающе оригинальной и интересной историей, – говорит генеральный продюсер Недели Российского кино в Чехии Армен Ананикян. − Для нас честь организовать мировую премьеру для чешского зрителя , который одним из первых имеет возможность оценить нашу картину по достоинству. Однако КОМА – далеко не единственная премьерная лента фестиваля. В рамках Flash Film Festival будут показаны лучшие новинки российского кино».

Несмотря на то, что в Чехии ранее неоднократно проводились подобные «недели», Flash Film Festival станет первым мероприятием, где чешский зритель сможет в полной мере познакомиться с современным российским кинематографом и яркими звездами кино. В программу фестиваля вошли более 25 фильмов. Среди них трогательная семейная лента РОБО, которую пражский зритель увидит одновременно с жителями России, шпионский боевик ГЕРОЙ, чей мировой прокат только начинается, фильм Юрия Быкова ЗАВОД, эпичный российско-китайский проект ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, победившая на фестивале «Окно в Европу» снятая на мобильный телефон лента СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ, лауреаты фестиваля «Кинотавр» − ВАН ГОГИ, ВЫШЕ НЕБА, ЮМОРИСТ, комедии ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ и КАК Я СТАЛ РУССКИМ, хоррор ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, любимая зрителями ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, исторический фильм Владимира Хотиненко ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ и многие многие другие.

Все фильмы на Недели российского кино представят создатели. Свое участие на фестивале уже подтвердили: продюсер и актер Михаил Галустян, актеры Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Ян Цапник, Алексей Чадов, Виталий Хаев, актрисы Светлана Немоляева, Полина Ауг, Лукерья Ильяшенко, режиссеры Владимир Хотиненко, Сарик Андреасян, Марюс Вайсберг, Оксана Карас, Константин Буслов и многие другие. Все гости будут рады пообщаться с чешскими зрителями после показа новых российских лент.

Фильмом закрытия фестиваля станет европейская премьера фантастического триллера АВАНПОСТ. Жители Чехии смогут увидеть эту картину одновременно с российскими зрителями. В Праге фильм представит режиссер Егор Баранов, актеры Алексей Чадов и Лукерья Ильяшенко. Показы фестиваля пройдут в пражском кинотеатре Cinema City Slovansky Dum. Помимо кинопоказов будет организована обширная культурная программа.

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12.11.2019 Автор: Артур Чачелов