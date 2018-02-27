Comcast намерен купить британскую Sky

Корпорация NBCUniversal, чьим владельцем является телекоммуникационный и кабельный гигант Comcast, предложил £22,1 млрд ($31 млрд) за контрольный пакет акций европейского оператора платного телевидения Sky. Таким образом, она решила перебить предложение, сделанное британской компании корпорацией 21st Century Fox Руперта Мердока.

Глава Comcast Брайан Робертс заявил, что компания хотела бы приобрести всю Sky или как минимум контрольную долю ее акций. Для этого американский кабельный гигант предлагает заплатить по £12,50 за акцию Sky, что на 16% больше, чем предложил Fox (£10,75). Fox собирался купить 61% акций Sky, однако сделка все никак не может закрыться. Процесс замедляет и тот факт, что сам Fox сейчас находится в процессе частичного поглощения корпорацией Disney.

Comcast сейчас владеет американской вещательной корпорацией NBC, а также голливудскими студиями Universal Pictures и DreamWorks Animation. Кроме того, он управляет рядом кабельных операторов в США и холдингом NBCUniversal International Studios (NBCUIS).

27.02.2018 Автор: Артур Чачелов, Дмитрий Некрасов

Источник: CN21