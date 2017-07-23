Comic-Con 2017: такой разный Marvel

Как известно, Disney, активно продвигающий свой собственный конвент D23, не очень жалует Comic-Con. Однако, имея на руках такой актив как Marvel, игнорировать крупнеший слет любителей комимксов в мире, корпорация не может. Презентации Marvel здесь обычно скромны и обходятся без показа большого количества эксклюзивов. Зато на Comic-Con с завидной регулярностью привозят звезд фильмов Marvel, и одно только это обычно делает презентацию компании одним из самых посещаемых событий.

Звезд у Marvel было много и на этот раз. Компания сосредоточилась на представлении ближайших проектов. Это прежде всего ТОР: РАГНАРЁК, по которому был представлен полноценный трейлер (ранее, как оказалось, был тизер). Проект представляли его режиссер Тайка Вайтити, а также Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Марк Руффало, Кейт Бланшетт и Джефф Голдблюм. Гостям показали не только новый трейлер картины, но и ее свежий постер.

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА представляли его создатели и звезды: режиссер Райан Куглер и актеры Чедвик Боузман и Энди Серкис. гостям презентации показали одну сцену из фильма и новый трейлер. Его, к сожалению, еще не успели представить в Сети. Нет в Сети и трейлера проекта МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, который, ранее наделал много шума на диснеевском конвенте D23. Это видео также представили на презентации на Comic-Con.

Помимо визуальных материалов, собравшихся угощали новостями: прежде всего, о новых звездных участниках будущих проектов Marvel. Пол Радд и Майкл Пенья из ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ рассказали, что в сиквеле появится Мишель Пфайффер, которая исполнит роль супруги героя Майкла Дугласа. В фильме также сыграют Лоуренс Фишберн, Эванджелин Лилли и Уолтон Гоггинс. Раскрытыми оказались и некоторые подробности проекта КАПИТАН MARVEL. Объявлено, что действие этого кинокомикса с Бри Ларсен будет происходить в 90-е годы XX века и лента станет приквелом первого ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА.

23.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline, ComingSoon.Net