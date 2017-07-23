Comic-Con 2017: сайфай и супергерои Warner Bros.

В американском Сан-Диего начался очередной Comic-Con – крупнейший на континенте слет любителей современной поп-культуры и комиксов. По традиции, мероприятие привлекло внимание крупных голливудских студий, которые уже давно используют его в качестве большой промо-площадки своих будущих релизов. Впрочем, год от года, представительство кинокомпаний на Comic-Con становится все более куцым, а их презентации все более короткими и скромными. Площадку захватывает телевидение, с помощью сериалов осваивающее пространство экранизаций комиксов и фантастических вселенных, ранее отдаваемое на откуп большому кино.

И все же, совсем без мэйджоров Comic-Con не останется никогда. Особенно без студии Warner Bros., которая делает ставку на фантастическое кино и кинокомиксы с героями вселенной DC. В этом году слет в Сан-Диего был выбран для представления публике нового проекта Стивена Спилберга ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ. Эта дорогостоящая фантастическая лента выйдет в прокат еще не скоро, однако уже сейчас на Comic-Con'e представили первые видеоматериалы картины. На презентации присутствовали Стивен Спилберг и автор книги, по которой снято кино, Эрнест Клайн. Представленный тизер зал принял с восторгом: видео дало представление о стиле и форме фильма. Похоже, в будет множество отсылок к поп-культуре 80-х.

Еще одним крупным фанастическим релизом, представленным на Comic-Con стал БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049. На территории США его прокатом занимается WB. Презентовать эксклюзивную нарезку из фильма в Сан-Диего приехали Харрисон Форд, Райан Гослинг и режиссер Дени Вильнёв. Последний поспешил уверить собравшихся, что очень любит оригинальный фильм Ридли Скотта и, снимая продолжение, хотел сделать так, чтобы оно пришлось по вкусу таким же фанатам. Заявление, как и последовавшее за ним видео, были тепло приняты публикой. К сожалению, студия пока не опубликовала показанный футадж в Сети.

А вот с экранизациями комиксов DC все не так однозначно. Накануне Comic-Con появился слух, что студия намерена отказаться от сотрудничества с Бэном Аффлеком. Ранее пришедший на проект о Бэтмене режиссер Мэтт Ривз уже отказался от написанного Аффлеком сценария. Появление актера на Comic-Con немного развеяло опасения фанатов. Аффлек заявил, что ради сотрудничества с Ривзом, готов сыграть у него даже обезьяну, а потому он остается в проекте.

Помимо радостной новости, панель, посвященная кинокомиксам DC, принесла фанатам два видеоэксклюзива: расширенную нарезку из ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ и несколько готовых эпизодов из АКВАМЕНА, съемки которого полным ходом идут в Австралии. Последний проект гостям презентации представил исполнитель главной роли Джейсон Момоа, появившийся в зале как рок-звезда: актер пробежал на сцену через весь зрительный зал с трезубцем в руках.

23.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ComingSoon.net, Deadline, THR