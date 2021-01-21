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Netflix приобрел права на мультфильм Sony «На связи»

Теперь проект называется The Mitchells vs. The Machines

Кинопрокат лишился еще одного потенциального кассового хита. Netflix приобрел права на анимационный проект Sony Pictures Animation НА СВЯЗИ и теперь выпустит его ближе к концу года, сообщает Collider. Проекту вернули его оригинальное название и теперь он снова называется THE MITCHELLS VS. THE MACHINES. Полнометражный мультфильм повествует о чудаковатой семье, которая совершает поездку через всю страну в момент повсеместного восстания гаджетов.

Срежиссирировали мультфильм Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсерами выступили Фил Лорд и Крис Миллер, известные по работе над картинами ЛЕГО ФИЛЬМ и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. Создатели крайне воодушевлены тем, что им удалось претворить проект в жизнь в сотрудничестве с Sony Pictures Animation, а Netflix теперь обеспечит ему глобальную аудиторию через свою онлайн-платформу. В то же время студийный мультфильм имел все шансы уверенно пройти в прокате и поддержать тем самым кинотеатры.

В России мультфильм находился в пакете компании SPPR, однако еще в сентябре прошлого года выбыл из графика релизов. 

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21.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Collider

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