Netflix приобрел права на мультфильм Sony «На связи»

Кинопрокат лишился еще одного потенциального кассового хита. Netflix приобрел права на анимационный проект Sony Pictures Animation НА СВЯЗИ и теперь выпустит его ближе к концу года, сообщает Collider. Проекту вернули его оригинальное название и теперь он снова называется THE MITCHELLS VS. THE MACHINES. Полнометражный мультфильм повествует о чудаковатой семье, которая совершает поездку через всю страну в момент повсеместного восстания гаджетов.
Срежиссирировали мультфильм Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсерами выступили Фил Лорд и Крис Миллер, известные по работе над картинами ЛЕГО ФИЛЬМ и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. Создатели крайне воодушевлены тем, что им удалось претворить проект в жизнь в сотрудничестве с Sony Pictures Animation, а Netflix теперь обеспечит ему глобальную аудиторию через свою онлайн-платформу. В то же время студийный мультфильм имел все шансы уверенно пройти в прокате и поддержать тем самым кинотеатры.
В России мультфильм находился в пакете компании SPPR, однако еще в сентябре прошлого года выбыл из графика релизов.
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21.01.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Collider
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