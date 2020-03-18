Российская онлайн-аудитория снова заинтересовалась фильмом «Заражение»

В условиях пандемии коронавируса российские онлайн-кинотеатры отмечают заметное увеличение трафика. Зрители пользуются видеосервисами активнее, чем обычно. Особый интерес вызывает контент по актуальной повестке − вирусам и эпидемиям. Так, пресс-служба tvzavr сообщает, что количество покупок фильма ЗАРАЖЕНИЕ Стивена Содерберга, снятой в 2011 году, увеличилось в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом в спокойном 2019 году. Конкретных цифр площадка не приводит.

Схожую тенденцию наблюдают и другие участники рынка, опрошенные БК. Возросший интерес к ЗАРАЖЕНИЮ подтверждают, в частности, ivi и Megogo. Более подробной информацией по самым популярным проектам соответствующей тематики сервисы обещают поделиться позднее.

Ранее особый зрительский интерес к картине фиксировали онлайн-кинотеатры США, Европы и Китая, и, конечно, Netflix.

ЗАРАЖЕНИЕ вышло в прокат в 2011 году. В кинотеатрах России и СНГ лента появилась 13 октября 2011 года и прокатывалась в течение месяца. Во время проката на больших экранах ленту посмотрело 588 705 тыс. зрителей, которые принесли в кассы 118 621 285 рублей ($3,775 млн).

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18.03.2020 Автор: Максим Острый