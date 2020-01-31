На Content Summit Russia обсудили актуальные вопросы по ТВ- и киноконтенту

В Москве в рамках CSTB.Telecom&Media’2020 прошел третий Content Summit Russia – ежегодная площадка, на которой собираются представители индустрии кино: режиссеры, продюсеры, дистрибуторы и кинокритики. Content Summit Russia – относительно молодое мероприятие, но именно здесь обсуждают особенности создания кинопродукта, модные тренды, истории успеха, нашумевшие новости и киноленты, ставшие лидерами проката.

Первый день Content Summit Russia начался с полномасштабной аналитики. На сессии «ТВ и видеоконтент» под модераторством редактора отдела медиа «Ведомостей» Ксении Болецкойбыли представлены исследования потребления ТВ и видеоконтента в 2019 году. Ксения Ачкасова (исполнительный директор MediaScope) представила отчет о российском телесмотрении. Выяснилось, что 66 % населения смотрят телевизор каждый день в течение 3 часов 40 минут, отдавая предпочтение развлекательным, музыкальным и детским программам, а также кино и сериалам. Особо была подчеркнута ценность получаемых данных по селам и городам с небольшой численностью.

Дискуссионная панель «Традиционное телевидение и конкурентная среда» объединила представителей крупнейших операторов, медиахолдингов и телеканалов. Среди них: Григорий Лавров (генерального директора «Медиа Альянс), Дмитрий Борисов (генеральный продюсер Первый канал Всемирная сеть), Александр Косарим (директор по контентной политике «Ростелеком») Арсен Хомутов (директор по контенту «Триколор»), Ирина Савченко (заместитель директора Дирекции интернет-вещания «Первого канала»), Ксения Гордиенко (директор департамента анимации СТС), Андрей Громковский (вице-президент UFC Russia). Эксперты отметили, что пока рано констатировать смерть традиционного телевидения, так как по сравнению с онлайн-средой линейное вещание позволяет монетизировать контент намного эффективнее. Также на рынке наблюдается развитие нишевого предложения и возрастание роли анимационного производства и спортивных программ. Неизбежным, по мнению спикеров, должна стать консолидация рынка, которая на данный момент не достигла большой активности.

При поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения состоялись две последующие сессии под модераторством редактора гуманитарного блока «Российской газеты» Сусанны Альпериной. На первой из них – «Российский контент: производство и дистрибуция» – были затронуты технологические особенности создания разножанровых проектов и раскрыты подробности уже вышедших или только готовящихся к релизу кинолент и сериалов. В сессии приняли участие Сергей Сельянов (Председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ), Александр Акопов (соучредитель и продюсер компании Cosmos Studio), Федор Бондарчук (основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio, председатель совета директоров киностудии «Ленфильм», продюсер, режиссер, актер), Влад Ряшин (основатель и генеральный продюсер кинокомпании Star Media), Рафаел Минасбекян (генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ), Макар Кожухов (директор по контентной стратегии OKKO Entertainment/Rambler Group) и Александр Котт (режиссер, сценарист, продюсер).

Сергей Сельянов отметил смещение фокуса к производству контента не для кинотеатров. Появившаяся многоплатформенность предполагает адресность и таргетированность, а вместе с ними позволяет задействовать больше каналов для распространения продукции. Поэтому сейчас приоритетной задачей для создателей проектов он назвал поиск новых способов рассказа, тех нарративов, которые будут интересны преимущественно для онлайн-сервисов. Новым королем киноиндустрии провозглашается сценарист, способный создать материал для интернет-показа. Федор Бондарчук, говоря о съемках своего первого сериала «Псих» для more.tv, подчеркнул, что производство контента для онлайн-платформы предоставляет значительную свободу творчества и возможность расширить спектр тем. Среди наиболее перспективных направлений в большом кино он выделил создание киновселенных, которое сопровождается сложностями, но остается интересным и важным.

Александр Акопов высказал мнение о том, что существенных различий между оффлайн- и онлайн аудиториями нет. Попросту современных зрителей становится сложнее удовлетворить стандартным телевизионным продуктом. Теперь необходимо повышать качество производимого контента, что достаточно трудно сделать в условиях, как правило, ограниченного бюджета. Выходом из положения могла бы стать договоренность между каналами и производителями контента, суть которой в том, чтобы снимать меньше проектов, но дороже. Александр Котт, наоборот, считает, что ТВ лучше понимает своего зрителя и его потребности, поэтому разница между подготовкой проекта для телевидения и онлайн-платформы огромна. Но большинство экспертов возразили: по их мнению, онлайн-платформы хорошо знают свою аудиторию – даже поименно. На этом обсуждение форматов потребления контента было формально окончено.

О дистрибуции российских проектов за рубежом высказался Влад Ряшин. По его мнению, в этом вопросе пока рано говорить о каком-то прорыве для нашей киноиндустрии. Успехом можно будет назвать событие, когда первый российский сериал для иностранного зрителя будет продан, как минимум, за 100 тыс. долларов за серию. Диджитал-возможности для видеоконтента рассмотрел Макар Кожухов. Он поделился кейсом запуска платформы для вертикального видеосмотрения, для которой уже были сняты 10 сериалов в таком формате на ОККО. Александр Акопов ответил эксперту, что вертикальное смотрение неудобно пользователю, здесь нет потенциала для художественного развития кино.

О текущих экспериментах, связанных с диджитализацией, продолжил рассказывать Рафаэль Минасбекян. Он также привел показатели прошлого года, поделился информацией о новом проекте «Киностудии КИТ» сериале «Джон Пол Джонс», который разрабатывает шоураннер Дэниэл Кнауф, а также проанализировал успех ХОЛОПА как один из его продюсеров.

На второй сессии «Закупка и адаптация зарубежного контента» встретились Александр Акопов, Влад Ряшин, Юлия Сумачева (генеральный продюсер компании ВайТ Медиа), Владимир Утин (генеральный директор продюсерского центра «Леан-М» − подразделения Sony Pictures Television в России), Иван Самохвалов (управляющий партнер продюсерской компании «Среда») и Юлия Иванова (генеральный директор кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент»). Он обсудили какой контент следует приобретать за рубежом и в каком виде, как адаптировать контент для российского рынка с учетом менталитета жителей нашей страны, какие проблемы существуют в отрасли и т.д.

Эксперты поделились своим кейсами адаптации проектов, в которых в свое время приняли участие, обменялись примерами, когда проект начинает жить «собственной жизнью» в другой стране, а также рассказали о ближайших адаптациях. Александр Акопов начал сессию с рассказа о первом опыте адаптации – ситкоме «Моя прекрасная няня». Александр вспомнил, как никто не верил в успех сериала и вообще в возможность адаптации. Но в процессе стало понятно, что проект удался: стоимость одной серии возросла в 20 раз. Влад Ряшин рассказал о сериале «Ищейка» и о том, какие трудности есть в отрасли производства адаптаций телесериалов и телешоу. Юлия Иванова поделилась секретом успеха фильма ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. По мнению эксперта, самое главное – это понимание того, могла ли ситуация произойти в нашей действительности, укладывается ли это в наш менталитет. То есть как ранее удачно отметил Александр Акопов, чем архетипичнее история, тем успешнее адаптация.

Далее спикеры сессии приступили к анализу факторов, необходимых для создания успешной адаптации зарубежного контента. Владимир Утин заявил, что адаптация форматов – это занятное путешествие в неизведанную страну, которое базируется на двух составляющих: логике здравого смысла и таланте адаптаторов. Юлия Сумачева ответила на наиболее часто задаваемый вопрос: почему российский рынок больше заимствует, нежели создаёт новое. По ее мнению, разработка и производство новых проектов ведется постоянно, но в условиях, когда уже существует зарекомендовавшее и доказавшее свою популярность по всему миру шоу, такой формат становится продать гораздо проще, чем свою собственную, уникальную идею. Иван Самохвалов рассказал о пользе адаптации: «Когда ты адаптируешь контент, ты изучаешь их подход, ты учишься на примере успешного проекта. Чем более качественные книжки ты читаешь и фильмы смотришь, тем более качественный продукт ты выдаешь. Здесь то же самое».

Закрыла Форум Content Summut Russia дискуссионная панель «Авторские права и борьба с пиратством» под модераторством Павла Каткова («Катков и партнеры», член Совета ТПП РФ по ИС, член Экспертного совета БРИКС). Екатерина Миронова (заместитель генерального директора ООО «ГПМ РТВ», генеральный директор ООО «Ума.тех», руководитель Совета по противодействию нелегальному распространению контента в Интернете, Союз «МКС»), Ирина Савченко (заместитель директора Дирекции интернет-вещания Первого канала) и Андрей Громковский (вице-президент UFC Russia) подчеркнули, что пиратство – это отдельный вид бизнеса, и отметили необходимость сокращения сроков блокировки пиратских трансляций. Леонид Савков (коммерческий директор «Яндекса») заявил, что для успешной борьбы с пиратством необходимо одновременное воздействие на все пять звеньев цени: правообладателей, пиратские сайты, рекламодателей, операторов связи и конечных потребителей контента.

В завершение дискуссии Алексей Катков (управляющий партнер «КИП») представил технологию KIP MONITOR, позволяющую эффективно выявлять большинство нарушений авторских прав, а Евгений Сафронов (главный редактор информационного агентства InterMedia) выступил с докладом о краткой истории пиратской отрасли в России и мире – с 1898 года по настоящее время – наглядно продемонстрировав, что проблема пиратства существовала всегда. Подводя итоги дискуссионной панели, Леонид Савков вновь подчеркнул важность сотрудничества всех сторон отрасли и пригласил операторов связи принять участие в следующем антипиратском меморандуме.

Content Summit Russia – одно из главных деловых мероприятий выставки-форума CSTB. Telecom&Media’2020. Выставка-форум – это ключевое событие индустрии телеком и медиа, единственная практико-ориентированная площадка, где можно услышать точки зрения представителей рынка и государства, узнать, как трансформировать бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации ведущих экспертов отрасли.

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31.01.2020 Автор: БК