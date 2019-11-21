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Новый законопроект об обязательном экземпляре поддержан правительством

Он облегчит жизнь кинопрокатчикам и кинопроизводителям

Процедура выдачи прокатных удостоверений будет упрощена. Правительство поддержало законопроект Минкультуры об обязательном экземпляре. Об этом журналистам сообщил министр культуры Владимир Мединский. Новый законопроект предлагает сдавать копии фильмов в Госфильмофонд в том формате, в котором картина была снята. По действующему законодательству копии в Госфильмофонд должны сдаваться на пленочном носителе перед прокатом в кинотеатрах.

Действующее законодательство разрабатывалось в 1994 году. Министерство культуры давно признавало, что некоторые его положения устарели. «По закону, по каким-то странным, чудесным соображениям, предполагалась сдача этого самого единственного экземпляра на пленке до выхода фильма в прокат. Это просто подарок кинопиратам, − заметил Мединский. − Естественно, мы поменяли, чтобы фильм сдавался в архив после того, как он уже прошел в кинотеатрах, в течение трех месяцев».

Нововведения освободят кинокомпании от обязательных расходов на перевод снятых на цифровых носителях фильмов на кинопленку. Они могли тратить на это по несколько миллионов рублей. 

Еще в январе 2019 года Госфильмофонд и Минкультуры подписали соглашение, согласно которому новые правила частично вступили в силу, но только для фильмов, «получивших полное или частичное государственное финансирование производства». Теперь законопроект Минкульта будет внесен для рассмотрения в Госдуму.

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21.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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