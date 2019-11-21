Новый законопроект об обязательном экземпляре поддержан правительством

Процедура выдачи прокатных удостоверений будет упрощена. Правительство поддержало законопроект Минкультуры об обязательном экземпляре. Об этом журналистам сообщил министр культуры Владимир Мединский. Новый законопроект предлагает сдавать копии фильмов в Госфильмофонд в том формате, в котором картина была снята. По действующему законодательству копии в Госфильмофонд должны сдаваться на пленочном носителе перед прокатом в кинотеатрах.

Действующее законодательство разрабатывалось в 1994 году. Министерство культуры давно признавало, что некоторые его положения устарели. «По закону, по каким-то странным, чудесным соображениям, предполагалась сдача этого самого единственного экземпляра на пленке до выхода фильма в прокат. Это просто подарок кинопиратам, − заметил Мединский. − Естественно, мы поменяли, чтобы фильм сдавался в архив после того, как он уже прошел в кинотеатрах, в течение трех месяцев».

Нововведения освободят кинокомпании от обязательных расходов на перевод снятых на цифровых носителях фильмов на кинопленку. Они могли тратить на это по несколько миллионов рублей.

Еще в январе 2019 года Госфильмофонд и Минкультуры подписали соглашение, согласно которому новые правила частично вступили в силу, но только для фильмов, «получивших полное или частичное государственное финансирование производства». Теперь законопроект Минкульта будет внесен для рассмотрения в Госдуму.

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21.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS