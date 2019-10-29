В Москве прошла конференция на тему Cord-Cutting в России

В работе конференции с докладами выступили заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, исполнительный директор Европейской Аудиовизуальной Обсерватории Совета Европы (ЕАО) Сюзанн Никольчев, аналитик ЕАО по ТВ и VoD Кристиан Грес. В их выступлениях были обозначены основные тенденции развития и взаимодействия различных технологий домашнего телесмотрения. В презентации Майи Капелло, руководителя правового департамента ЕАО, особое внимание было уделено юридической стороне этой темы.

Одним из ключевых событий конференции стала презентация нового отчета «Платное ТВ, SVOD and cord-cutting в России» от J’son & Partners Consulting, представленного руководителем департамента ТВ и контента Дмитрием Колесовым.

В работе панельной дискуссии приняли участие представители рынка платного ТВ и VOD – генеральный директор MEGOGO Виктор Чеканов, генеральный директор КОНТАКТ Марина Горбик, генеральный директор Media Hills Андрей Бояринов и директор департамента развития платного телевидения компании NetByNet Анастасия Киселева.

29.10.2019 Автор: Максим Острый