Фильм Тамары Дондурей «Рядом» отмечен на фестивале в Котбусе

В преддверии 30-го Международного кинофестиваля в Котбусе (Film Festival Cottbus), одного из крупнейших смотров в Восточной Европе, стал известен обладатель специальной награды фестиваля «D-Facto Motion WiP Award». Премию в размере 35 000 евро плюс еще 5 000 евро на дополнительные расходы получил полнометражный дебют Тамары Дондурей РЯДОМ. Картина была признана лучшим проектом, находящимся на стадии Work in Progress.

Премия вручается известной в Европе постпродакшн-студией D-Facto Motion. Проект был выбран экспертным жюри, состоящим из Евы Габеро (Modern Films), Ленки Тырпаковой (Karlovy Vary IFF), а также Вахида Замани и Роберта Вунша из D-Facto Motion.

В этом году киносмотр, специализацией которого является кинематограф Восточной Европы, по понятным причинам был перенесен с привычного ноября. Новые даты проведения смотра − 8-13 декабря.

РЯДОМ - полнометражный игровой дебют Тамары Дондурей, дочери известного кинокритика и культуролога Даниила Дондурея. Фильм рассказывает о молодом архитекторе из Москвы, у которой складываются непростые взаимоотношения с матерью. В фильме снялись Екатерина Ермишина, Татьяна Друбич, Илья Маланин, Ингеборга Дапкунайте, Полина Виторган. Продюсер фильма - Екатерина Филиппова (ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ, ИНСАЙТ). Ранее Тамара Дондурей была известна своими документальными и короткометражными работами НОВАЯ МОСКВА, МАЛЕНЬКИЙ ПОЕЗД и 21 ДЕНЬ. Последний был отобран в основной конкурс «Кинотавра» в 2014 году.

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06.11.2020 Автор: Никита Никитин