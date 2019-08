Disney представил проекты на конвенте D23 Expo 2019

24 августа в Anaheim Convention Center, в Калифорнии, прошла презентация будущих кинотеатральных релизов Disney, которые выйдут в мировой прокат до 2022 года. Презентация состоялась в рамках конвента D23 Expo 2019 – мероприятия для поклонников Disney, которое проходит один раз в два года. В ней приняли участие руководители и приглашенные звезды Walt Disney Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios и Pixar Animation Studios.

Ведущие церемонии − сопрезидент и креативный руководитель The Walt Disney Studios Алан Хорн, глава Lucafilm Кэтлин Кеннеди, президент Marvel Studios Кевин Файги, президент Walt Disney Studios Motion Picture Production Шон Бэйли, руководители Pixar Animation Пит Доктер и Disney Animation Дженнифер Ли – предоставили гостям мероприятия возможность познакомиться с эксклюзивными материалами и приветствовать звезд будущих фильмов студии. Яркие презентации, полные эксклюзивных новостей и деталей будущих проектов, и неожиданные появления актеров и создателей фильмов были с энтузиазмом приняты поклонниками, собравшимися на конвенте.

Сценарист и режиссер фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД Джей Джей Абрамс вызвал овацию собравшихся, пригласив на сцену актеров фильма – Оскара Айзека, Джона Бойегу, Дэйзи Ридли, Наоми Аки, Кэри Расселл, Йонаса Суотамо, Келли Мэри Трэн, Энтони Дэниелса и Билли Ди Уильямса. Компанию звездам также составили дроиды R2-D2, BB-8 и новый дроид D-O. Вниманию собравшихся фанатов были представлены новый постер фильма и эксклюзивные видеоматериалы из заключительного эпизода легендарной фантастической саги.

Режиссер фильма MARVEL ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА 2 Райан Куглер объявил дату выхода будущего блокбастера в прокат – 6 мая 2022 года. Другой проект MARVEL − ВЕЧНЫЕ режиссера Хлои Чжао − был представлен такими звездами, как Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Брайан Тайри Генри, Сальма Хайек, Лия МакХью, Дон Ли и Анджелина Джоли. Также было объявлено, что к актерскому составу фильма присоединятся Джемма Чан, Барри Кеоган и Кит Харрингтон. В видеообращении, записанном прямо на съемочной площадке нового блокбастера MARVEL ЧЕРНАЯ ВДОВА, гостей презентации приветствовали звезды фильма Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью и Дэвид Харбор. Зрители также увидели энергичную нарезку сцен из будущего проекта.

Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант представили видеоматериалы к увлекательному приключению Disney КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ, который выйдет на экраны кинотеатров 24 июля 2020 года. Гости презентации смогли оценить два «альтернативных трейлера» к фильму, каждый из которых представляет одного из главных героев картины – капитана прогулочного корабля Фрэнка Вольфа и бесстрашного археолога Лили Хоутон.

Звезды фильма Disney МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ – Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер и Чиветель Эджиофор – рассказали о своей работе над фильмом и поделились эксклюзивными видеоматериалами к сказочному блокбастеру, который выйдет в прокат 17 октября 2019 года. Гости конвента также первыми увидели сцены из художественной адаптации классического анимационного фильма Disney МУЛАН, который выходит в прокат в мае 2020 года.

Со специальным видеообращением со съемочной площадки к зрителям обратилась актриса Эмма Стоун, исполнительница главной роли в художественном фильме КРУЭЛЛА, в котором будет рассказана история одной из самых знаменитых злодеек в истории анимационных фильмов Disney. Действие фильма будет происходить в 1970-х, в Лондоне, на экраны кинотеатров картина выйдет в мае 2021 года.

Режиссер Пит Доктер, продюсер Дана Мюррей, сорежиссер Кемп Пауэрс и сценарист Майк Джонс представили эксклюзивные материалы к оригинальному анимационному фильму Disney и Pixar ДУША, который выйдет в прокат в июне 2020 года. Фильм представили актеры Джейми Фокс и Тина Фей, которые будут озвучивать главные роли в этом невероятном путешествии от наполненных музыкой улиц Нью-Йорка до захватывающих дух космических сфер. Создатели фильма также объявили о том, что авторами музыки к фильму стали известный джазовый пианист Джон Батист и участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс, обладатели премии «Оскар» за саундтрек к фильму СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ.

Режиссер Дэн Скэнлон и продюсер Кори Рэй показали собравшимся 10 минут из анимационного фильма Disney и Pixar ВПЕРЕД, выход которого в прокат запланирован 5 марта 2020 года. Настоящую овацию собравшиеся устроили актерам Тому Холланду и Крису Пратту, которые озвучивают главных героев фильма, братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфутов. На сцену также вышла актриса Джулия Луис-Дрейфус, которая озвучивает маму братьев Лайтфутов.

Режиссеры-аниматоры Пол Бриггс и Дин Уэллинс вместе с автором сценария Адель Лим представили первые материалы к сказочному приключению Disney RAYA AND THE LAST DRAGON, которое зрители смогут увидеть в кинотеатрах в ноябре 2020 года.

Режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак дали возможность гостям конвента увидеть новые эксклюзивные материалы, рассказывающие о начале приключений сестер Анны и Эльзы в анимационном фильме Disney ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2, и представили актеров озвучения, присоединившихся к оригинальному актерскому составу первой части – Эван Рэйчел Вуд (королева Идуна) и Стерлинг К. Браун (лейтенат Маттиас). Завершилась презентация выступлением звезд оригинального озвучения фильма – Идины Мензел (Эльза), Кристен Белл (Анна), Джоша Гада (Олаф) и Джонатана Гроффа (Кристоф), которые исполнили песню «Some Things Never Change».

Кроме того, ранее, в пятницу, 23 августа, на выставке D23 Expo 2019 прошла презентация стримингового сервиса Disney+, вещание которого начнется 12 ноября 2019 года.

Гости конвента смогли увидеть эксклюзивные материалы к сериалам, фильмам и шоу The Mandalorian и Star Wars: The Clone Wars от Lucasfilm; The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki и What If…? от MARVEL; Forky Asks A Question и Monsters At Work от Disney и Pixar; Lady and the Tramp, Noelle, Togo, High School Musical: The Musical: The Series, Encore!, Diary of a Female President, Timmy Failure: Mistakes Were Made, Stargirl, Lizzie McGuire и Muppets Now от Disney, а также − The World According to Jeff Goldblum от National Geographic.

Президент Marvel Studios Кевин Файги объявил о запуске новых сериалов от MARVEL – Ms. Marvel, Moon Knight и She-Hulk. Сенсацией вечера стало появление актера Юэна Макгрегора, который вызвал овации новостью о своем возвращении к роли Оби-Вана Кеноби в новом сериале от Lucasfilm.

