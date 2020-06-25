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Ольга Любимова назвала 15 июля датой открытия кинотеатров

Однако она по-прежнему будет зависеть о обстановки в каждом конкретном регионе

Российские кинотеатры должны получить право на возобновление проката с 15 июля. Именно эта дата рассматривается как основная. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова министра культуры Ольги Любимовой. 

«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», − сказала министр. Ее цитируют по «Интерфаксу». 

Ранее ни одна конткретная дата в отношении массового открытия кинотеатров в стране и разу не называлась. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко упоминал про «середину июля». Сама Любимова не раз поясняла, что решения об открытии кинотеатров будут приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в регионах. Так, мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что городские кинотеатры откроются не раньше июля. При этом, крымские кинотеатры получили право возобновить работу уже с 1 июля. Кинотеатры Ленинградской области и Сахалина работают весь июнь.

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25.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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