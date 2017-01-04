«Дэдпул» стал самым распираченным фильмом 2016 года

Кинокомикс ДЭДПУЛ объявлен самым популярным кинофильмом 2016 года у любителей нелегального контента. Картина возглавила список, который составлен порталом Torrentfreak. Ресурс использовал как собственные данные, так и информацию с других торрентов. Наибольшее количество скачиваний картины пришлось на февраль, однако и в последующих месяцах интерес к ней со стороны пользователей сайтов с нелегальным контентом не ослабевал.

В тройке лидеров по скачиваниям – еще несколько кинокомиксов: на втором месте БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, на третьем – ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ, на пятом – ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС, на восьмом – ОТРЯД САМОУБИЙЦ.

Десятка самых распираченных картин почти полностью состоит из лидеров проката: здесь есть и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (4 место), и ВАРКРАФТ (6 место), и мультфильм В ПОИСКАХ ДОРИ (9 место), и ВЫЖИВШИЙ (10 место). Однако есть и исключения: это не оправдавший ожиданий продюсеров ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 2, который оказался на 7-м месте.

Ранее TorrentFreak опубликовал список самых распираченных в 2016 году сериалов. Его в пятый раз подряд возглавила «Игра престолов».

04.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: TorrentFreak