Минкультуры увеличит финансирование детского кино

Финансирование производства фильмов для детей и юношества отныне становится приоритетным для Минкультуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ», приводя слова главы Департамента кинематографии министерства Ольги Любимовой. На выездном заседании рабочей группы Общественной палаты РФ в Музее кино, прошедшем накануне, она сообщила, что максимальная сумма господдержки производства детского кино с этого года составит 70 млн рублей. Столько же сейчас может получить проект, признанный «социально значимым». Ранее детское кино могло рассчитывать только на 40 млн.

«Странно, что мы это первый раз произносим, но в прошлые годы любая военно-историческая драма, любой авторский манифест известного режиссера или сценариста оценивались примерно на 100% дороже Министерством культуры с точки зрения субсидий, чем детское кино», − посетовала глава Департамента кинематографии. При этом Любимова отметила, что понимает, что производство хорошего детского кино обходится существенно дороже, так как нужны «графика, техника, красивые локации».

Впрочем, пока главную проблему в отношении детского кино в Министерстве культуры видят не в его недостаточном финансировании, а в отсутствии качественных сценариев. По словам Ольги Любимовой, 90% присылаемых на конкурс проектов «вызывают приступ ярости, потому что это абсолютное паразитирование и пародирование выдающихся произведений». Она также пожаловалась на то, что авторы напирают на такие темы, как буллинг, насилие в школе, домашнее насилие и мало уделяют внимание образованию и позитивным жизненным установкам.

При этом в министерстве уверены, что отбирать проекты для поддержки нужно, исходя не из тем, а из конкретных качеств сценария. Зритель становится требовательнее, а дети как никто чувствуют фальшь. «Сейчас абсолютный приоритет для детского кино, чтобы оно дошло до кинотеатров, чтобы дети сами шли и с удовольствием ждали продолжения, − отметила Любимова. − Ситуация с российской анимацией показывает, что это возможно».

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23.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ