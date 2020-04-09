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Disney+ набрал 50 млн подписчиков

Видеосервис растет быстрее конкурентов

Запущенный 12 ноября видеосервис Disney+ рапортует о новых достижениях. По данным компании, на сегодняшний день число платных подписчиков сервиса во всем мире достигло 50 млн. Резкий рост пользователей произошел после запуска Disney+ на новых рынках, случившегося 24 марта. Тогда он стал доступен в Великобритании, Германии, Италии, Испании и некоторых других европейских странах. 

3 апреля Disney+ стал доступен в Индии. Этот запуск был проведен совместно с сервисом Hotstar, приобретенным Disney при покупке активов Fox. Индия принесла сразу 8 млн новых подписчиков. 

Новому видеосервису по-прежнему далеко до показателей основного конкурента − Netflix с его 167 млн подписчиков по всему миру. Однако Disney+ растет значительно быстрее соперника. Этому способствует продуманная стратегия запусков и развитие эпидемии коронавируса, которая держит множество людей на домашнем карантине. В США это также привело к росту подписчиков принадлежащего Disney сервиса Hulu. Его показатели выросли до 30 млн. 

О планах запуска Disney+ в России ничего не сообщается.

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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily

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