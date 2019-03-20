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Disney закрыл сделку по приобретению Fox

Аналитики оценили ее как крайне выгодную инвестицию, но не без подводных камней

Walt Disney Co. завершила сделку по приобретению основной части активов корпорации 21st Century Fox за $71,3 млрд. Компания Боба Айгера получила в свое управление киностудию и телекомпанию Fox, телесеть FX, телеканалы семейства National Geographic, индийского телевизионного гиганта Star India и дополнительную 30-процентную долю в потоковом сервисе Hulu. Последняя увеличивает долю Disney в стримере до 60% (остальным владеют Comcast и Warner Media).

Ранее в Disney заявляли, что новые активы могут быстро увеличить годовой доход корпорации на $19,3 млрд, $1,6 млрд из которых − чистая прибыль. При этом своим акционерам Disney пообещал за счет поглощения сэкономить $2 млрд. Аргументы сработали, и акционеры одобрили сделку, а вслед за ними − министерство юстиции США, европейские регулирующие органы и китайский регулятор. Финальную точку в истории поглощения поставили контролирующие органы Бразилии и Мексики, также одобрившие сделку.

Впрочем, поглощение прошло не так гладко, как планировалось. Ожидается, что оно повлечет за собой массовые сокращения в отрасли: работу могут потерять от 4 тыс. до 10 тыс. человек. Кроме того, Disney обязали продать 22 региональные спортивные телесети в США и спортивные телесети в Бразилии и Мексике, а в Европе компания должна избавиться от доли в таких сетях, как Lifetime и History.

Аналитики с Уолл-стрит и другие эксперты видят в сделке как плюсы, так и минусы. Для Disney она дает стратегические преимущества, повышая количество ее контента и его разнообразие, а также общую глобальную мощь корпорации. Однако последствия столь затратного приобретения, наряду с расходами на запуск собственного потокового видеосервиса Disney+, еще долго будут негативно влиять на финансовую отчетность. Впрочем, более точные прогнозы появятся только к 11 апреля, когда корпорация презентует Disney+ инвесторам.

Что же касается оставшихся активов Fox, в отношении них аналитики рынка настроены крайне оптимистично. Компания, возглавляемая Лакланом Мердоком в качестве генерального директора и председателя и Рупертом Мердоком в качестве сопредседателя, теперь будет состоять из вещательной сети Fox, региональных телевизионных станций, группы Fox News и активов Fox Sports. Таким образом, новая Fox Corporation будет сосредоточена на новостях и спорте, причем в исключительно в США.

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20.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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