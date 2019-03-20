Disney закрыл сделку по приобретению Fox

Walt Disney Co. завершила сделку по приобретению основной части активов корпорации 21st Century Fox за $71,3 млрд. Компания Боба Айгера получила в свое управление киностудию и телекомпанию Fox, телесеть FX, телеканалы семейства National Geographic, индийского телевизионного гиганта Star India и дополнительную 30-процентную долю в потоковом сервисе Hulu. Последняя увеличивает долю Disney в стримере до 60% (остальным владеют Comcast и Warner Media).

Ранее в Disney заявляли, что новые активы могут быстро увеличить годовой доход корпорации на $19,3 млрд, $1,6 млрд из которых − чистая прибыль. При этом своим акционерам Disney пообещал за счет поглощения сэкономить $2 млрд. Аргументы сработали, и акционеры одобрили сделку, а вслед за ними − министерство юстиции США, европейские регулирующие органы и китайский регулятор. Финальную точку в истории поглощения поставили контролирующие органы Бразилии и Мексики, также одобрившие сделку.

Впрочем, поглощение прошло не так гладко, как планировалось. Ожидается, что оно повлечет за собой массовые сокращения в отрасли: работу могут потерять от 4 тыс. до 10 тыс. человек. Кроме того, Disney обязали продать 22 региональные спортивные телесети в США и спортивные телесети в Бразилии и Мексике, а в Европе компания должна избавиться от доли в таких сетях, как Lifetime и History.

Аналитики с Уолл-стрит и другие эксперты видят в сделке как плюсы, так и минусы. Для Disney она дает стратегические преимущества, повышая количество ее контента и его разнообразие, а также общую глобальную мощь корпорации. Однако последствия столь затратного приобретения, наряду с расходами на запуск собственного потокового видеосервиса Disney+, еще долго будут негативно влиять на финансовую отчетность. Впрочем, более точные прогнозы появятся только к 11 апреля, когда корпорация презентует Disney+ инвесторам.

Что же касается оставшихся активов Fox, в отношении них аналитики рынка настроены крайне оптимистично. Компания, возглавляемая Лакланом Мердоком в качестве генерального директора и председателя и Рупертом Мердоком в качестве сопредседателя, теперь будет состоять из вещательной сети Fox, региональных телевизионных станций, группы Fox News и активов Fox Sports. Таким образом, новая Fox Corporation будет сосредоточена на новостях и спорте, причем в исключительно в США.

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20.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR